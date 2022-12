Lani smo lahko v Sloveniji vinjete prvič kupili v digitalni obliki in ne več v obliki nalepke. Boste tudi vi kmalu potrebovali novo? Privozite si jo lahko z varno vožnjo v novi nagradni igri 𝐙 𝐃𝐑𝐀𝐉𝐕-𝐨𝐦 𝐝𝐨 𝐯𝐢𝐧𝐣𝐞𝐭𝐞 , ki traja od 𝟏𝟓 . 𝟏𝟐 . 𝟐𝟎𝟐𝟐 do 𝟏𝟓 . 𝟏 . 𝟐𝟎𝟐𝟑 . Kako lahko sodelujete? V času trajanja nagradne igre z aplikacijo DRAJV posnemite (DRAJV omogoča nastavitev avtomatičnega snemanja voženj) vsaj 300 varnih kilometrov s skupno oceno vsaj 90 točk in v aplikaciji potrdite Pravila in pogoje nagradne igre.

Kako do brezplačne vinjete? Sreča je lahko torej na vaši strani že čez 300 varnih kilometrov. Zato sodelujte v novi nagradni igri za brezplačno vinjeto. Izmed sodelujočih bodo pri Zavarovalnici Triglav izžrebali: 50 nagrajencev, ki bodo prejeli darilno kartico z dobroimetjem 110 evrov za letno e-vinjeto cestninskega razreda 2A. Za sodelovanje v nagradni igri, ki poteka med 15. 12. 2022 in 15. 1. 2023, bo dovolj, da: v času trajanja nagradne igre z aplikacijo DRAJV posnamete vsaj 300 varnih kilometrov s skupno oceno vsaj 90 točk ter

oceno vsaj 90 točk ter v aplikaciji DRAJV potrdite pravila in pogoje nagradne igre. Žrebanje bo potekalo 16. 1. 2023, nagrajenci pa bodo o žrebu obveščeni v aplikaciji DRAJV in po elektronski pošti.

Že več kot milijarda prevoženih kilometrov z aplikacijo DRAJV

Aplikacija Zavarovalnice Triglav je med uporabniki zelo priljubljena, letos pa je dosegla prav poseben mejnik. Uporabniki priljubljene aplikacije Zavarovalnice Triglav so skupaj varno prevozili že milijardo kilometrov. Milijarda kilometrov z DRAJV-om pa pomeni tudi prav toliko kilometrov truda vseh uporabnikov aplikacije za varnejšo vožnjo. In kaj še pomenijo te številke? Z DRAJV-om se je že trikrat simbolično prevozilo pot do Sonca in nazaj. Impresivno, ni kaj.

Aplikacijo DRAJV si je od nastanka pred sedmimi leti na svoj mobilni telefon naložilo že več kot 160 tisoč uporabnikov, kar 60 tisoč od njih pa jo uporablja na mesečni ravni. Ob tem so uporabniki aplikacije največje slovenske zavarovalnice dokazano tudi varnejši vozniki.

Še nimate aplikacije DRAJV?

Mobilna aplikacija DRAJV uporablja napredno tehnologijo telematike, ki spremlja način vožnje in je za uporabnike na voljo brezplačno. Aplikacijo DRAJV je za pametne telefone z Androidom, iOS in HarmonyOS izdala Zavarovalnica Triglav. Njen namen je postopno izboljševanje uporabnikovega upoštevanja načel varne vožnje in cestnoprometnih predpisov.

Prvi korak do potovanja z aplikacijo DRAJV je namestitev na pametni telefon. Uporabniki Androida jo boste našli tukaj, Applovih telefonov tukaj, Huawejevih pa tukaj. Aplikacijo DRAJV lahko uporabljate pri vožnji z avtom, avtodomom ali motorjem.

Številne prednosti aplikacije DRAJV

Uporaba povsem preproste in brezplačne aplikacije DRAJV prinaša številne prednosti. Poleg večje varnosti in lastnega napredka v vožnji ste lahko deležni tudi drugih privlačnih ugodnosti. Sodelujete lahko – kot v tokratnem izzivu za brezplačne vinjete –v nagradnih igrah za praktične nagrade. Letno pa lahko varni vozniki z uporabo aplikacije DRAJV za zavarovanja plačate občutno manj, saj si lahko premijo za avtomobilsko zavarovanje, zavarovanje avtodoma ali zavarovanje Mladi voznik znižate za kar 25 odstotkov, zavarovanje za motor pa za 15 odstotkov.

Kako DRAJV prepozna varno vožnjo?

S senzorji, ki so v vsakem sodobnem pametnem telefonu, DRAJV spremlja in beleži pet elementov vožnje – hitrost in upoštevanje hitrostnih omejitev, pospeševanje, zaviranje, silo v ovinkih in uporabo telefona med vožnjo.

Ko gre za hitrost, ima DRAJV podatke o tem, kolikšna je hitrostna omejitev na določenih odsekih cest, in zazna vse prekoračitve hitrosti pri vožnji. Na oceno vožnje vpliva višina prekoračitve hitrosti – višja prekoračitev dovoljene hitrosti prinaša slabšo oceno vožnje. Merilnik pospeška v telefonu zaznava vse prekomerne pospeške, pojemke in prekomerne sile pri vožnji v ovinek.

Gledano v celoti, je skupno mogoče pridobiti največ sto točk, končna ocena pa je kombinacija vseh parametrov, od katerih ima največji vpliv upoštevanje hitrostnih omejitev in uporaba telefona med vožnjo. Svetovne statistike kažejo, da uporaba telefona spada med najpogostejše povzročitelje prometnih nesreč, zato DRAJV uporabo telefona med vožnjo kaznuje z odštevanjem točk.

DRAJV, kot že omenjeno, omogoča nastavitev avtomatičnega snemanja voženj. To pomeni, da je vsaka vaša vožnja avtomatično posneta. Pri tem vam ni treba storiti ničesar, le med vožnjo morate imeti telefon varno nameščen na nosilcu za telefon ali nekje na varnem in vidnem mestu, da bo GPS pravilno deloval.

Dve skupini voznikov

Med uporabniki aplikacije v največji slovenski zavarovalnici med uporabniki aplikacije opažajo dve skupini voznikov.

V prvi so tisti vozniki, ki so že pred uporabo aplikacije vozili varno oziroma upoštevali hitrostne omejitve, aplikacija pa jim služi kot dodatna povratna informacija glede načina vožnje. V drugo skupino pa spadajo vozniki, ki se jim ocene posameznih voženj zvišujejo z uporabo aplikacije in po nekajmesečni uporabi ostanejo visoke, kar nakazuje na pozitiven učinek aplikacije pri izboljšanju voznih navad.

Izračuni ustvarjalcev aplikacije kažejo, da imajo uporabniki aplikacije DRAJV za približno od 15 do 20 odstotkov nižjo škodno pogostnost v primerjavi s tistimi vozniki, ki je ne uporabljajo. Uporabniki DRAJV-a pa pomagajo tudi pri odkrivanju nevarnejših cestnih odsekov in s tem prispevajo svoj delež pri izboljšanju prometne varnosti vseh udeležencev.