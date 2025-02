Foto: Landis+Gyr Včeraj je presenetila novica o napovedi zapiranja podjetja Landis+Gyr EV Solutions s sedežem v Škofljici, v katerem je bilo zaposlenih 180 ljudi, gre pa za nekdaj prodorno slovensko podjetje Etrel. Švicarji so jih lani stoodstotno prevzeli in z njimi načrtovali širjenje posla s proizvodnjo javnih in domačih električnih polnilnic, zdaj pa napovedali zapiranje podjetja in konec ne le proizvodnje, temveč tudi vzdrževanja in podpore za dozdajšnje partnerje. Ker je Etrel dobavil večino javnih električnih polnilnic v Sloveniji, kar velja tako za Petrol kot Elektro Ljubljana (Gremo na elektriko) in Porsche Slovenija (Moon), lahko odločitev neposredno vpliva na uporabnike električnih vozil v Sloveniji.

Po naših podatkih bodo omenjeno podjetje zaprli sredi aprila. Etrelov zaledni informacijski sistem Ocean pa naj bi majhna ekipa nekdanjega Etrela držala pri življenju še do konca leta, kar naj bi olajšalo prehod na nove ponudnike.

Elektro Ljubljana: “Vzdrževanje polnilnic večinoma že zdaj izvajamo sami …”

“Novice se seveda nismo razveselili, saj smo z Etrelom zelo dobro sodelovali. V sistemu Gremo na elektriko imamo večinoma Etrelove polnilnice, smo pa ves čas vključevali v sistem tudi proizvode drugih ponudnikov,” so za Siol.net povedali pri Elektro Ljubljana, kjer bodo zdaj potrebne polnilnice iskali pri drugih proizvajalcih.

“Imamo alternative tako v Sloveniji kot tudi drugod v EU, tako da z namestitvijo novih polnilnic in širitvijo sistema ne bo težav. Večino vzdrževanja na polnilnicah že zdaj opravljamo sami, imamo potrebno znanje in bazo rezervnih delov. Menimo, da se bo prehod na nove polnilnice zgodil po naravni poti preteka življenjske dobe polnilnic. Zaradi umika Etrela s trga ne pričakujemo nobenih težav za uporabnike,” zatrjujejo pri Elektro Ljubljana.

Novega partnerja bodo iskali pri Petrolu, kjer napovedujejo širitev mreže

“Seznanjeni smo z odločitvijo podjetja Landis+Gyr o postopnem umiku s področja infrastrukture za električno polnjenje. V prehodnem obdobju bomo izvedli vse potrebne aktivnosti za vzpostavitev dolgoročne rešitve, ki bo zagotavljala stabilnost in razvoj polnilne infrastrukture tudi v prihodnje,” obljubljajo tudi pri Petrolu, kjer zagotavljajo nadaljnji razvoj mreže električnih polnilnic.

V družbi Porsche Slovenija so za STA potrdili, da so bili v torek seznanjeni z informacijo o začetku likvidacijskega postopka podjetja Landis+Gyr, katerega produkti posledično ne bodo več del njihovega portfelja. Ta informacija jih je presenetila in jo obžalujejo, trenutno pa zbirajo vse relevantne informacije, da bodo lahko ustrezno postopali tako v odnosu do obstoječih strank kakor tudi pri oblikovanju nove ponudbe.