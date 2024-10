Kaj pripravlja Ferrari? Danes veliko razkritje v Maranellu. #video

Po Mclarnu, ki je nedavno razkril svoj novi superšportni W1 (naslednik F1 in P1), bodo danes podoben avtomobil razkrili tudi pri Ferrariju. Objavili so kratek napovednik še pokritega avtomobila, sicer pa v Maranellu dobro hranijo tehnične podrobnosti tega avtomobila.

Tehnologija dirkalnikov F1 in Le Mans

Pri Ferrariju so napovedali le to, da bo avtomobil na ceste prinesel tehnologijo iz dirkalnikov formule ena in vztrajnostnih dirk serije Le Mans. Glede na zadnje trende lahko pričakujemo hibridni pogon z večjo vlogo električnih motorjev, kar bo veljalo tudi za pogone v F1 od leta 2026 naprej. Moč pogona novega Ferrarijevega superšportnika bo zato prav gotovo prek tisoč “konjev”.

Avtomobil bo nasledil model la ferrari, ki so ga izdelovali od leta 2013. Tega je poganjal še 6,3-litrski dvanajstvaljni motor, ki je imel skupaj z dodatnim elektromotorjem 708 kilovatov (950 “konjev”) moči. Ferrari je izdelal 499 klasičnih la ferrarijev, nato pa še dvesto v različici aperta s pomično streho.

Tako kot pri la ferrarijih lahko tudi pri nasledniku, ki ga bodo pokazali danes, pričakujemo, da so vse predvidene avtomobile že razprodali vnaprej.

Foto - ko smo sedeli v ferrariju la ferrari