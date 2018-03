Kaj je sreča? Yugo z osemvaljnikom. #video

Američan je v svojega yuga iz leta 1988 vgradil 5,3-litrski osemvaljni motor in z njim premagal marsikaterega dražjega in prestižnejšega tekmeca v pospeševanju na ledu.

160 kilometrov na uro po ledu z yugom?

Legendarni yugo, ki je polnil slovenske ceste, je nekaj minut slave dobil tudi čez lužo. Predvsem starejši vozniki se še danes spomnijo majhne kombilimuzine z območja Jugoslavije. A preprost in poceni avtomobil je nekaj simpatij našel tudi med mladimi. Eden izmed njih je vanj vgradil osemvaljni agregat in z njim dirkal po ledeni stezi. Majhen yugo v dvesto metrih doseže neverjetno hitrost 160 kilometrov na uro in za seboj pusti marsikaterega bistveno bolj priznanega športnika.

Dotični yugo iz leta 1988 ima skupaj z vgrajenim 5,3-litrskim osemvaljnikom manj kot tono. Zaradi obilice moči in majhne mase je zmožen ledeno osmino milje prevoziti v osupljivih 7,88 sekunde, pri tem pa doseže najvišjo hitrost 163 kilometrov na uro. Za dodaten oprijem skrbijo širše in večje zadnje pnevmatike, dodatno moč pa priskrbi še sistem NOS.

Jugoslovani so vzeli tistega yuga, ki jim ga je namenila tovarna

Z avtomobilskega vidika je prebivalce ZDA malo stvari šokiralo tako kot pred 30 leti pogumen poskus popularizacije zastave yuga čez lužo. To je bil avtomobil, ki je prihajal iz vzhodnega bloka Evrope in predstavljal takratno ponudbo vozil v vzhodnoevropskih državah.

Kupci avtomobilov, kot je bil yugo, takrat niso mogli izbirati barve karoserije, na avtomobil pa so čakali tudi več mesecev, celo pol leta. Ko so se odpravili po avtomobil, še niso vedeli, v kakšni barvi ga bodo dobili. Osnovni model ni imel radia, seveda niti klime, zračnih blazin in prostora za rokavice pred sovoznikom. Čez lužo je stal takratnih 3.990 ameriških dolarjev. Zastava je med letoma 1978 in 2008 v Kragujevcu izdelala 794.428 yugov, med letoma 1985 in 1992 pa so jih v ZDA prodali 141.651. Čeprav avtomobil ni nikoli omrežil širše množice, pa tudi čez lužo še vedno obstajajo ljubitelji te avtomobilske klasike.