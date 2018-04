Jean Todt v Sloveniji in Anderličev predlog

Jean Todt danes v Sloveniji ne bo kot predsednik mednarodne avtomobilske organizacije FIA, temveč kot odposlanec Združenih narodov (ZN) za prometno varnost. Srečal se bo s predstavniki pristojnega infrastrukturnega ministrstva, Agencije za varnost v prometu (AVP) in policije. Todt bo med drugim danes obiskal tudi nadzorni center Darsa pri Dragomljah. Prometna varnost na slovenskih cestah je v zadnjih dveh letih napredovala.

Todt bo vendarle kot predsednik FIA opravil tudi sestanke s predstavniki nacionalne zveze za avtomobilski šport AŠ2005, ki je po odcepitvi od AMZS članica FIA od leta 2009. Prometna varnost je v razvitih državah povezana tudi z dirkališči in podobnimi objekti, Slovenija pa je z zasilno prenovo poligona Gaj šele lani dobila avtomobilsko dirkaško stezo.

"Predstavili mu bomo naš projekt in aktivnosti s stezo, obenem pa se bomo pogovarjali tudi o organizaciji decembrskega regionalnega kongresa FIA v Sloveniji. Radi bi poudarili pomen dirkaške steze v Cerkljah. FIA že tri leta podpira ta naš projekt in zato se želimo takega sodelovanja tudi v prihodnje. Zanima nas dolgoročni projekt," pravi Anton Anderlič, predsednik AŠ2005.

Slovenija je bila med zadnjimi državami v Evropski uniji, ki je lani dobila vsaj zasilno avtomobilsko dirkališče. Foto: Gregor Pavšič

Letošnje dirke in treningi bodo izpeljali na približno taki stezi, kakršno smo spoznali že lani. Ker se bo kmalu končalo obdobje najema steze med AŠ2005 in ministrstvom za obrambo, si Anderlič želi predvsem dolgoročne rešitve.

"Bolj bistven je dogovor za 20 ali 30 let. Ustvarjamo zgodbo, ki se ne more nenadoma, če se pojavi druga volja, čez noč prekiniti. Pristojnost za te dogovore bi morali z obrambnega prenesti na infrastrukturno ministrstvo, ki je bolj poklicano za ukvarjanje z dirkaško stezo, poligoni za treninge varne vožnje in podobno," dodaja nekdanji poslanec.

Jean Todt v družbi Michaela Schumacherja in Luce di Montezemola. Foto: Reuters

Danes 72-letni Jean Todt opravlja že svoj tretji zaporedni mandat predsednika FIA. Svojo kariero je začel kot navdušenec nad avtomobili, ki jih je pripravljal skupaj s prijatelji na obrobju Pariza. Leta 1966 je začel opravljati vlogo sovoznika v reliju, kjer so do izraza prišle njegove sposobnosti organizacije, taktike in mirnosti. Bil je sovoznik številnih znanih dirkačev, leta 1981 pa sta z Guyem Frequelinom (pozneje je zasnoval Citroen Sport) osvojil naslov svetovnega podprvaka v reliju.Leta 1981 ga je takratni predsednik Peugeota Jean Boillot postavil za vodjo novoustanovljenega Peugeot Sporta, ki je želel kot športni oddelek izboljšati podobo znamke Peugeot. Todt je bil glavni dirigent moštva, ki je z dvema dirkalnikoma skupine B osvojilo dva naslova svetovnih prvakov. Po selitvi v vztrajnostne relije sta Peugeot in Todt zmagala tudi na reliju Dakar, z dirkalnikom 905 pa dvakrat tudi na vztrajnostni dirki v Le Mansu.Leta 1993 ga je pri starosti 47 let iz Pariza v Maranello zvabil takratni predsednik Ferrarija Luca di Montezemolo. Ko je Todt v ekipo zvabil Michaela Schumacherja, sta skupaj začela eno od največjih šampionskih zgodb v avtomobilskem športu. Todt je pri Ferrariju skupaj osvojil 14 naslovov svetovnega prvaka in kar 106 posamičnih zmag.Že leta 2009, ko je pretrgal vse vezi s Ferrarijem, je postal predsednik organizacije za promocijo pametnih tehnologij in vozil prihodnosti. Nato je uradno napovedal svojo kandidaturo za predsednika FIA, precej zanesljivo premagal protikandidata Arija Vatanena in na čelu FIA nasledil Maxa Mosleyja. Na naslednjih dveh volitvah za predsednika FIA sploh ni imel protikandidata.