Je Volkswagen sploh še številka ena? Trije največji obvladujejo prodajo.

Volkswagnov koncern v Evropi drži skoraj četrtinski tržni delež, trije največji avtomobilski igralci – poleg Nemcev še Stellantis in Renault-Nissan – pa nadzorujejo debelo polovico skupnega trga v 25 državah Evropske unije.

V avtomobilski industriji se intenzivna povezovanja različnih znamk dogajajo že več kot desetletje, poenotenje trga pa je bilo še posebej izrazito v zadnjih letih. Zahteve po elektrifikaciji pogonov in vlaganja v nove tehnične storitve so marsikaterega proizvajalca prignale do odločitve, ko je bila združitev z večjim tekmecem skoraj edina možnost za preživetje.

Stellantis je edini poleg Volkswagna, ki je do konca novembra presegel prodajo dveh milijonov novih avtomobilov. Foto: Gašper Pirman

Na avtomobilskem trgu in pri prodaji novih avtomobilov, ta je letos resda pod velikim vplivom pomanjkanja polprevodnikov, se kljub temu še ni zgodil preobrat, kažejo podatki analitične družbe JATO Dynamics. Ti vključujejo prodajo novih avtomobilov v 25 državah Evropske unije.

Na vrhu je tako še vedno koncern Volkswagen, ki je v prvih 11 mesecih z 2,6 milijona prodanih vozil zadržal lansko raven prodaje v tem istem obdobju. Prek meje dveh milijonov je uspelo skočiti Stellantisu, Renault-Nissan pa je kot tretjeuvrščeni ostal pri 1,2 milijona prodanih vozil. Skupno so v teh 25 državah do konca novembra prodali 10,6 milijona novih avtomobilov.

Korejski koncern Hyundai-Kia je v Evropi na četrtem mestu in bo do konca leta presegel mejo milijon prodanih avtomobilov. Foto: Gašper Pirman

Osem družb prek pol milijona prodanih vozil, prepad za njimi je velik

Volkswagnov koncern ima torej približno petinski delež, skupaj s Stellantisom pa nadzirata 44-odstotni delež trga. Če bi jima pridružili še Renault-Nissan, ta trojica pokrije že več kot polovico tega v 25 državah EU. Skupno je osem poslovnih skupin preseglo mejo pol milijona prodanih vozil, poleg naštetih še Hyundai-Kia, BMW Group, Toyota, Daimler in Ford.

Najuspešnejši so:

prodaja januar–november 2021 razlika 2021–2020 Volkswagen 2.675.390 0% Stellantis 2.168.820 0% Renault Nissan 1.253.007 –12 % Hyundai-Kia 910.502 +22 % BMW Group 777.853 +4 % Toyota 669.833 +12 % Daimler 610.563 –11 % Ford 507.911 –17 % Geely 275.269 –9 % Suzuki 176.257 +16 % Mazda 144.239 +9% Tesla 131.086 86 % Tata Group 130.440 –9 % Honda 62.593 –12 % Subaru 18.897 +14 %

vir: JATO Dynamics