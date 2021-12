Avtomobilski klub "Top 26": v elitni druščini tudi presenečenja

Na vrhu najbolje prodajanih avtomobilov v Evropi so letos volkswagen golf, dacia sandero in renault clio. Skupno je do konca novembra 26 avtomobilov preseglo raven sto tisoč prodanih primerkov. Med temi je kar pet modelov Volkswagna in trije Peugeota, pa tudi električna Tesla.

Tesla model 3 je bila letos v Evropi z naskokom najbolje prodajani električni avtomobil. Foto: Gašper Pirman Letošnjo prodajo novih avtomobilov so v veliki meri krojile prilagoditve proizvajalcev na krizo s pomanjkanjem polprevodnikov. Kljub temu med 26 najbolje prodajanimi avtomobili v Evropi izstopajo dokaj pričakovana velikoserijska imena, nekaj pa je vendarle tudi presenečenj, razkrivajo podatki analitične družbe JATO Dynamics.

Toliko avtomobilov je namreč do konca novembra doseglo prodajo več kot sto tisoč vozil. Med njimi najdemo tudi premijske avtomobile, kot so BMW serije 3, mercedes-benz razred A in volvo XC40, med to druščino se je letos s 85-odstotno rastjo prodaje uvrstila tudi električna tesla model 3. Ta ostaja v Evropi z velikim naskokom (okrog 50 tisoč vozil) najbolje prodajani električni avtomobil.

Dacia sandero drži skupno drugo mesto na lestvici najbolje prodajanih avtomobilov, uspešnejša je celo od renault clia. Foto: Gašper Pirman

Najbolj množičen premijski avtomobil je BMW serije 3. Foto: Gašper Pirman

Med najbolje prodajanimi avtomobili najdemo kar pet modelov Volkswagna. To so golf, polo, tiguan, T-cross in T-roc. Peugeot je prodal več kot sto tisoč primerkov treh različnih modelov (208, 2008 in 3008), po dva modela imajo tudi Dacia (sandero, duster), Fiat (500, panda) in Toyota (corolla, yaris).

Na vrhu pa so, kot kažejo spodnji podatki, volkswagen golf, dacia sandero, renault clio, peugeot 2008 in peugeot 208. Tako golfu kot cliu je letos ob težavah s polprevodniki prodaja padla za več kot petino. Največjo rast prodaje v primerjavi s prvimi enajstimi meseci lanskega leta imata sicer že omenjena tesla model 3 (+ 85 %) in hyundai tucson (+ 70 %)

Prodaja avtomobilov januar–november 2021 v Evropi:

Prodaja 2021 sprememba 2021–2020 volkswagen golf 190.483 – 24 % dacia sandero 177.963 + 18 % renault clio 175.563 – 21 % peugeot 2008 173.890 + 28 % peugeot 208 172.614 – 1 % volkswagen T-roc 169.189 + 21 % toyota yaris 165.691 + 9 % opel corsa 164.125 – 8 % fiat 500 147.111 + 35 % citroën C3 144.895 + 9 % renault captur 144.304 – 9 % volkswagen polo 141.046 – 7 % hyundai tucson 136.490 + 70 % dacia duster 129.196 + 3 % toyota corolla 128.723 + 9 % škoda octavia 127.136 – 21 % peugeot 3008 126.167 + 12 % volkswagen tiguan 122.910 – 8 % fiat panda 122.697 – 6 % ford puma 121.349 + 17 % volkswagen T-cross 117.928 + 18 % tesla model 3 112.687 + 85 % BMW 3 109.610 + 4 % volvo XC40 106.800 + 16 % mercedes A 106.464 – 25 % Mini 101.764 + 2 %

vir: JATO Dynamics