Japonci čez nekaj let: videti je futuristično, a napoved je konkretna

Toyota je razkrila svoj načrt razvoja novih generacij pogonov za električne avtomobile in predvsem razvoja na področju baterij. Naslednja generacija teh bo že okrog leta 2026 cenejša in zmogljivejša, največji preskok pa prinašajo “solid-state” baterije okrog leta 2028.

Obstoječi bZ4X nudi poleti dobrih tristo kilometrov avtocestnega dosega, z več kilometri na podeželju ali mestu doseg naraste tudi prek 350 kilometrov. Foto: Gregor Pavšič Toyota je med zadnjimi proizvajalci avtomobilov stopila na pot elektromobilnosti, tudi te pa so se lotili postopno. Na novo razkrit načrt razvoja tehnologij v tem desetltetju je zanimiv, ker so že s prvim modelom bZ4X na trg poslali zelo zanimiv električni avtomobil. Ta ima na področju pogona in baterij še precej manevrskega prostora za tehnološki razvoj, toda na strani samega avtomobila in vozne izkušnje so v samem vrhu. Med zadnjim testom tega križanca smo tudi zapisali, da je bZ4x trenutno najbolj premijska toyota in s tem tudi najbližje sestrski znamki Lexus.

Dva tipa baterij, večji doseg in predvsem nižji stroški

Že za obdobje 2026-2027 Toyota napoveduje baterije, ki bodo v primerjavi s tistimi iz bZ4X od 20 do 40 odstotkov cenejše, nudile pa bodo od 600 do 800 kilometrov dosega. Ta je trenutno pri obstoječem modelu uradno do 500, v realnem prometu pa poleti od 300 do 400 kilometrov. Doseg se bo torej povečal od 20 do 60 odstotkov.

Japonci bodo namreč razvijali dva tipa baterij - najprej litij-ionske, ki bodo usmerjene na zmogljivost in doseg, in cenejše litij-železove-fosfatne s poudarkom na dostopnosti in energijski učinkovitosti. Enaka tipa baterij ima v svojih avtomobilih danes tudi Tesla.

Leta 2027 bodo baterijo različice performance še nadgradili. Ta bo cenejša še za dodatnih deset odstotkov, doseg pa se bo povečal že na okrog tisoč kilometrov.

Toyota je že v samem začetku izdelala namensko električno platformo in se ni odločila zgolj za predelavo obstoječih modelov s klasičnimi motorji. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Toyota

Baterijski paketi: s 15 na 12 centimetrov višine

“Tako kot imamo danes različne tipe motorjev, bomo imeli v prihodnje različne tipe baterij. To je pomembno, da so baterije kompatibilne z različnimi avtomobili in potrebami voznikov,” je ob predstavitvi načrtov povedal Takera Kato, vodja Toyotinega razvojnega oddelka za električne avtomobile.

Kato je obenem izpostavil težnjo po vplivu višine baterijskega paketa na aerodinamiko avtomobilov. Danes je v bZ4X baterija visoka okrog 15 centimetrov, v naslednji generaciji avtomobilov bodo to zmanjšali na 12 centimetrov. Za visokozmogljiva športna vozila si Japonci želijo le deset centimetrov visok baterijski paket.

Že leta 2028 tudi “solid-state” baterije

Največji preskok pa bodo prinesle tako imenovane “solid-state” baterije. V tem elektrolit ni več tekoč, temveč trden. Toyota sodi med proizvajalce, ki so se najresneje lotili tega tipa baterij. Njihovo serijsko uporabo napovedujejo za leto 2028. Od 10 do 80 odstotkov se bo taka baterija napolnila v 10 minutah, kar je polovičen čas kot pri najzmogljivejših litij-ionskih baterijah. Toyota je namignila na visokozmogljivo različico “solid-state” baterije z dosegom prek 1.200 kilometrov.

Med drugimi bo tak tip baterije uporabili za električnega naslednika kultnega modela lexus LFA. Ta naj bi imel tudi ročni menjalnik, kar bi bil prvi primer takega menjalnika za serijski električni avtomobil.