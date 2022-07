Izognite se nevšečnostim na poti na dopust #nagradni kviz

Počitniški čas prinaša številne izzive, ki lahko otežijo vožnjo na dopust. V tem letnem času so lahko vremenske razmere in visoke dnevne temperature ter vozniki na neznanih območjih razlog za nepričakovane zaplete na poti. Na vozne razmere vpliva tudi utrujenost voznika in to, kako se pripravi na dolgo vožnjo. Naj se počitniška brezskrbnost ne odraža v prometu – na pot pojdite spočiti in pripravljeni. Ko ste za volanom, naj bo vožnja vaša glavna skrb.

Foto: Shutterstock

Vožnja do cilja je samo po sebi počitniško doživetje. Nič ni bolj vznemirljivega od tega, da zberete svojo družino ali prijatelje v avto in se odpravite do najbližje obale ali gorskega izhodišča. V nadaljevanju članka preberite nekaj nasvetov, kako v času dopustov in povečanega prometa na cesti poskrbeti, da bo pot do tja varna. Še več nasvetov pa boste našli v brošuri, ki jo je izdala Agencija za varnost prometa.

Predpriprava na pot

Četudi smo z mislimi že na dopustu, je dobra priprava na pot ključnega pomena. Tako se izognemo nevšečnostim in slabi volji ob morebitnih težavah na cesti. Preden se odpravite na potovanje, se prepričajte, da je vaše vozilo v dobrem stanju za potovanje. Če je vaše vozilo polno naloženo, je treba povečati tlak v pnevmatikah. V povprečju jih lahko dopolnimo za 0,2 bara.

Pred odhodom preverite tudi razmere na cestah in vreme, da se prepričate, da so ceste varne za vožnjo. Če vas kljub vsemu na poti preseneti neurje, pa se nikoli ne umikajte v predore ali pod nadvoze na avtocesti, pač pa poiščite najbližje počivališče ali zapustite avtocesto na prvem izvozu.

Uporaba strešnega kovčka je najustreznejša rešitev za prevoz prtljage na strehi. Pri tem bodite pozorni, da je prtljaga v strešnem kovčku dobro pritrjena, da preprečite premikanje predmetov po njem. Foto: Shutterstock

Preverite veljavnost dokumentov

Pravočasno preverite veljavnost vozniškega izpita in osebne izkaznice oz. potnega lista in jih ne pozabite vzeti s seboj. Ne pozabite tudi na evropsko poročilo o prometni nesreči, ki ga morate imeti vedno v vozilu. Vse pomembne dokumente in predmete imejte med vožnjo vedno na dosegu roke, da jih ne boste iskali, ko jih boste potrebovali.

Pakiranje prtljage v vozilo

Priprava in pakiranje vozila za dopust je nekaj, kar zahteva načrtovanje in ga nikoli ne bi smeli opraviti v zadnjem trenutku. Ko pakirate, upoštevajte velikost vašega avtomobila in število ljudi, ki so v njem. Temu primerno bodite premišljeni pri dajanju predmetov v svoje kovčke. Razmislite, kaj boste res potrebovali. Če boste dopustovali na obali, boste potrebovali morda kak dodaten senčnik ali ležalnik, ki v avtomobilu zavzame več prostora za shranjevanje. Če kampirate, boste morali upoštevati vso dodatno opremo, ki jo boste morali prinesti s seboj.

Pri zlaganju opreme v avto vedno namestite večje in težje predmete na dno prtljažnika, za zadnjo klop oz. tako, da se ne morejo premikati. Manjše in lažje predmete razporedite na vrh in jih varno pritrdite. Pri tem pazite, da ne zakrivate oken in ogledal, ki vam omogočajo pogled v vse smeri ceste.

Če na dopust potuje tudi vaš pes, naj bo ta med vožnjo ustrezno zavarovan, da se v primeru nenadnega zaviranja, sunkovitejših voznikovih manevrov ali trka ne bi poškodovali. Najvarnejši prevoz psa je v t. i. transportnem boksu, ki mora biti ustrezno velik glede na velikost živali, ustrezno nameščen v prtljažnem prostoru in z zateznimi trakovi dobro pritrjen.

Med daljšo vožnjo naredite več postankov in poskrbite tudi za hidracijo vašega hišnega ljubljenčka. Foto: Shutterstock

Osredotočite se le na vožnjo

Osredotočenost na vožnjo pomeni, da imate roke na volanu, pogled na cesti in misli pri vožnji ter spremljanju razmer na cesti. Vedno vozite po cestno-prometnih predpisih, upoštevajte najvišjo dovoljeno hitrost in vzdržujte ustrezno varnostno razdaljo. Zagotovite ustrezno bočno varnostno razdaljo pri prehitevanju kolesarjev, ki je najmanj 1,5 metra. Med vožnjo ne uporabljajte mobilnega telefona, saj s tem zmanjšate svojo zbranost in osredotočenost na dogajanje na cesti in njeni okolici. Zlahka lahko spregledate ključne informacije in tako tveganje za nastanek prometne nesreče povečate od štiri- do 23-krat. Vožnja zahteva vašo popolno pozornost. Če morate uporabiti mobilni telefon, varno zavijte ob cesto ali poiščite najbližje počivališče.

Pravilno razvrščanje v primeru zastojev na avtocesti je življenjskega pomena. V primeru zastojev in prometnih nesreč poskrbite za vzpostavitev reševalnega pasu. Vozila, ki se ustavljajo ali stojijo, se morajo razvrstiti čim bolj levo oz. desno, tudi čez robno črto smernega vozišča, kar vključuje tudi odstavni pas. Od pravočasnega prihoda intervencijskih služb je pogosto odvisno življenje posameznikov.

Na pot se vedno odpravite le spočiti

Vročina lahko vpliva na poslabšanje zdravstvenih težav ali povzroči utrujenost, zato se za volan vedno usedite povsem spočiti in zdravi. Na daljši poti načrtujte vmesne postanke, da lahko pretegnete telo in se malo sprehodite. Ko se med vožnjo pojavijo znaki utrujenosti ali zaspanosti, se v najkrajšem mogočem času na varnem mestu ustavite in vožnjo nadaljujte, ko se boste počutili bolje. Če je v vozilu več voznikov, naj se ti med vožnjo izmenjujejo.

Če spimo manj kot 5 ur na noč, se kar za 4,5-krat poveča verjetnost za udeležbo v prometni nesreči. Če ste zaspani, naj torej vozi nekdo drug. Foto: Shutterstock

Med vožnjo poskrbite, da bo pri roki zadostna količina vode za primere daljših zastojev in kak manjši prigrizek. Če zapuščate avto, bodite pozorni, da nikogar ne puščate v njem. V samo 10 minutah se temperatura v avtomobilu lahko dvigne za 20 stopinj Celzija.

