Izklop iz omrežja? Polnilnice, ki bodo sčasoma na voljo vsem.

Nove polnilne postaje Tesle, ki bodo postopno na voljo tudi voznikom drugih znamk avtomobilov, bodo očitno imele tudi pripadajoče sončne celice in velik baterijski hranilnik.

Novosti v Teslini mreži hitrih polnilnic niso več zanimive le za kupce njihovih avtomobilov, temveč postopno tudi za lastnike drugih električnih vozil. V nekaterih evropskih državah je Tesla posamezne polnilnice že odprla za vse uporabnike.

V ZDA se Tesla pripravlja na postavitev novih polnilnic četrte generacije, ki prinašajo nekaj zanimivih novosti in tudi vpogled v prihodnost, kakšno vlogo bi v celotni infrastrukturi lahko imele moderne polnilne postaje.

Tesla bo v Arizoni na enem mestu postavila 40 hitrih polnilnic, ob tem pa še lastne solarne celice in velik energijski hranilnik. Ta bo imel kapaciteto energije, s katero bi lahko napolnili 40 Teslinih avtomobilov.

Izkoriščanje sončne energije skrbi za dotok obnovljive električne energije in manjšo odvisnost od omrežja, ki še posebej v ZDA občasno ni kos povečani potrebi po polnjenju vozil. Velik hranilnik, povezan s polnilnicami, lahko postane tudi tisti del v električnem omrežju, ki bo uravnaval presežke in uporabljal elektriko takrat, ko bo ta cenejša.

Cene tudi pri Tesli vse višje

To lahko neposredno vpliva na ceno elektrike na teh polnilnicah, ki pri Tesli v Evropi že presegajo ceno 50 centov za kilovatno uro. Elon Musk pred leti ni skrival ambicij, da bi lahko z uporabo sončne energije in hranilnikom polnilnice celo odklopili iz javnega električnega omrežja. Ali bo to postala realna možnost, bo kajpak pokazalo prihodnje desetletje.

Četrta generacija polnilnic pri Tesli prinaša tudi večjo moč polnjenja, ki bo predvidoma presegala trenutnih maksimalnih 250 kilovatov. To velja za tretjo generacijo polnilnic, ki jih je Tesla letos postavila tudi pri Radovljici.