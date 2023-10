Izjemni prizori slavja: solze sreče pred prijatelji in družino #video

Solze sreče so bile včeraj prisotne ob slavju državnega prvaka v reliju, ki ga je pred številnimi navijači prvič osvojil Marko Grossi s sovoznico Taro Berlot. Med dvokolesno gnanimi dirkalniki prav tako že državni prvak 19-letni Mark Škulj. Oba voznika sta plod tudi desetletja družinske podpore, s katero sta se uspela uveljaviti v tem zahtevnem in predvsem dragem športu.

“Ko sem pred desetimi leti začel, je bil cel moj dirkalnik vreden toliko kot en amortizer današnjega avtomobila. Hvala vsem, ki so mi stali ob strani, še posebej očetu za veliko podporo,” je v cilju zadnje hitrostne preizkušnje relija Soška dolina, ko je razblinil vse dvome in teoretične mogoče zaplete, dejal novopečeni državni prvak v reliju Marko Grosssi (hyundai i20 R5).

S sovoznico Taro Berlot sta imela veliko točkovno prednost, a sta morala kljub temu solidno odpeljati tudi predzadnji reli sezone. Jutranjo živčnost, ko sta se dvakrat zavrtela, sta premagala in naslov prvaka slavila v čarobnem vzdušju med svojimi številnimi navijači.

Po reliju na domačo njivo, na zadnji reli neposredno iz nočne izmene

Grossi je z relijem začel leta 2012. Takrat je vozil še z malim citroenom AX, na katerem je glavni napis za največjega pokrovitelja predstavljal avtoprevozniške storitve očeta Valterja Grossija. Za Marka je postal nepogrešljiv del vztrajanja v tem športu. Skupaj s prijatelji-mehaniki so v majhni domači delavnici prav tako popravili več dirkaških “totalk” in ko je Marko po več nesrečah že želel zaključiti s kariero, so ga oče in prijatelji spodbujali k nadaljevanju.

V zadnjih sezonah je Grossi vendarle dozorel in pri 29 letih postal zelo zanesljiv voznik. Uspeh v reliju pa je trdo delo in tega so v njegovi družini navajeni. Ko se je letos avgusta končal reli v Žalcu, je moral Marko naslednje jutro že peljati traktor na njivo domače kmetije, na štart zadnjega relija v Kobarid je prav tako prišel neprespan neposredno iz nočne službe v Luki Koper. Zato je bilo še toliko bolj razumljivo prešerno veselje ob doseženemu naslovu prvaka, o katerem so sanjali zadnje desetletje.

Zmagovalca relija - Rok Turk in Blanka Kacin (hyundai i20 rally2). Foto: Gregor Pavšič



“Naslovi se ne osvajajo s številom dobljenih relijev in hitrostnih preizkušenj, temveč s številom osvojenih točk. Danes sva z Blanko želela odpeljati dober reli in si po odstopu v Novi Gorici tudi nekoliko popraviti moralo. Vozila sva svojo dirko v svojem ritmu in s tem sem zadovoljen. Iskrene čestitke Marku in Tari za naslov prvaka. Dozorela sta in vozila odlično. Vsekakor nas prihodnje leto čakajo zanimive borbe,” je povedal Turk, ki je možnosti za nov naslov prvaka zapravil z dvema odstopoma po tehničnih okvarah. Rok Turk in Blanka Kacin (hyundai i20 rally2) sta dobila vseh osem hitrostnih preizkušenj relija Soška dolina in imela v cilju dobri dve minuti prednosti. Tudi pri Turkovih uspehih je bil v zadnjem desetletju nepogrešljiv oče Igor, ki je še danes del tehnične ekipe.“Naslovi se ne osvajajo s številom dobljenih relijev in hitrostnih preizkušenj, temveč s številom osvojenih točk. Danes sva z Blanko želela odpeljati dober reli in si po odstopu v Novi Gorici tudi nekoliko popraviti moralo. Vozila sva svojo dirko v svojem ritmu in s tem sem zadovoljen. Iskrene čestitke Marku in Tari za naslov prvaka. Dozorela sta in vozila odlično. Vsekakor nas prihodnje leto čakajo zanimive borbe,” je povedal Turk, ki je možnosti za nov naslov prvaka zapravil z dvema odstopoma po tehničnih okvarah.

Mark Škulj in Pia Šumer (opel corsa rally4) sta letos dobila vse relije za državno prvenstvo in zanesljivo postala prvaka. Foto: Aljaž Jež

Andrej Škulj skrbi za pripravom dirkalnika za svojega sina Marka. Foto: Gregor Pavšič

Podobno kot pri Grossijevih je bilo včeraj v Kobaridu veselo tudi v taboru Marka Škulja. Čeprav je voznik iz Iga star komaj 19 let in je včeraj slavil prvi državni naslov med dvokolesno gnanimi avtomobili, je v avtomobilski šport vpet že enajst let.

Takrat je kot osnovnošolec vozil karting in to po celi Evropi, skupaj z njim pa sta potovala tudi oče Andrej in mama Mojca. Biti del avtomobilskega športa je tudi zanje postala stalnica in način življenja. Letos so v reliju prvič kupili svoj dirkalni avtomobil opel Škuljevi so v dirkaški utrip ujeti že enajst let. Foto: Gregor Pavšič corsa rally4, k Marku je prisedla sovoznica Pia Šumer (sicer radiologinja na UKC Maribor) in skupaj sta odpeljala izjemno sezono. Zmagala sta na vseh relijih v Sloveniji, odpeljala tri relije za evropsko prvenstvo in se tam tudi prvič že zavihtela na stopničke v mladinski razvrstitvi. Škulj pri 19 letih vozi izjemno hitro, predvsem pa zbrano, konstantno in izjemno zrelo.

“Takšna sezona zagotovo prinese veliko volje za naprej. Z Markom želimo v evropsko prvenstvo, če nam bodo to le finančne zmožnosti omogočale. Zelo pa smo veseli razpleta sezone, ki je po nekaj tehničnih okvarah v lanski sezoni letos prinesla veliko več veselja. Mark je vozil odlično in čeprav je bilo čakanje na vsak rezultat kar precej stresno, smo vsi uživali,” je sinov naslov prvaka pospremil oče Andrej, ki skrbi za pripravo dirkalnika.

Mitja Klemenčič (škoda fabia R5) si je na zadnji preizkušnji priboril končno tretje mesto. Foto: Gregor Pavšič

Kobarid je gostil središče predzadnjega relija za državno prvenstvo. Foto: Gregor Pavšič

Kdo je bil najhitrejši v Soški dolini?

Reli v Soški dolini je tudi v senci obračuna za dva naslova državnega prvaka prinesel veliko zanimivega. Turk je sicer prevladoval, Grossi pa si je po začetnih napakah in težavah z vzvratno prestavo hitro opomogel in nadoknadil zaostanek za ključnimi tekmeci. Za Portorožana je bilo drugo mesto več kot dovolj. Šele na zadnji hitrostni preizkušnji se je na tretje mesto zavihtel Mitja Klemenčič (škoda fabia R5) s sovoznikom Vilijem Ošlajem. Od Škulja in Šumerjeve sta bila hitrejša za 2,8 sekunde. V prvi peterici je bil še Darko Peljhan (VW polo proto), ki s sovoznikom Matejem Čarjem v skupni razvrstitvi državnega prvenstva še drži drugo mesto.

V diviziji 2 je v prvem delu relija vodil Jan Medved (opel corsa rally4), a je bil nato Škulj vendarle zanesljivo hitrejši, lanski prvak tega razreda pa je odstopil na zadnji hitrostni preizkušnji. Za Škuljem sta bila uvrščena Borut Bratina s sovoznikom Lucijanom Vovkom (peugeot 208 rally4) in Mitja Glasenčnik in Matej Pistotnik (peugeot 208 rally4). V Diviziji 3 je bil prvak že pred tem relijem Vasja Miklavčič (renault clio RS), tokrat je reli z novo atraktivno predstavo dobil Jaka Valant s sovoznikom Markom Stoparjem (BMW M3). V diviziji 1 je slavil Domen Slejko s sovoznico Klaro Slejko (opel adam cup), v skupni razvrstitvi pa pred zadnjim relijem v Idriji še naprej vodi Hrvat Vjekoslav Čičko (renault clio rally5).