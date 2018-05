Veliki bencinski prihranki: Slovenci v Avstrijo, Hrvati v Bosno

Kdor živi blizu državne meje ...

Italijani se po gorivo prek meje vozijo v Slovenijo, naši vozniki v Avstrijo, Hrvati pa veliko denarja prihranijo na račun bencina iz Bosne in Hercegovine. Prihranki za 50-litrsko posodo goriva znašajo vse do 20 evrov.

Nekaj kilometrov iz Dravograda je prva bencinska črpalka na avstrijski strani. Tam je gorivo tradicionalno mnogo cenejše kot v Sloveniji. Foto: Gregor Pavšič

Zaradi vnovične visoke cene goriv so spet postale zanimive primerjave z okoliškimi državami, kjer cene najbolje prodajanih goriv (95-oktanski bencin, dizel) ne regulira država.

Po dizel v Avstrijo? Zlahka se prihrani osem evrov.

Kdor živi blizu Avstrije, lahko že po nekaj kilometrih čez mejo dobi precej cenejše gorivo. To velja predvsem za prebivalce Koroške, kjer mnogo voznikov že tradicionalno toči gorivo pri naših severnih sosedih. Danes bi bilo mogoče na avstrijskem Koroškem liter dizla dobiti za 1,13 evra (Beljak), 1,14 evra (Velikovec) oziroma 1,15 evra (Celovec). V primerjavi s Slovenijo je trenutno v Avstriji liter dizelskega goriva cenejši za okrog 16 centov. Pri 50-litrski posodi za gorivo to pomeni prihranek osmih evrov.

V Beljaku bi bilo mogoče danes liter 95-oktanskega bencinskega goriva dobiti za 1,20 evra, kar je okrog 15 centov manj kot v Sloveniji. Prihranek pri polni posodi goriva je torej podoben kot pri dizelskem gorivu.

Na nasprotni strani pa je zahodna Slovenija še vedno zanimiva za bencinski turizem pri Italijanih. Pri naših zahodnih sosedih so cene dizelskega goriva še precej višje kot v Sloveniji. Liter 95-oktanskega bencina je v Italiji od 25 do 30 centov dražji kot v Sloveniji.

Foto: INA

Hrvati po bencin v Bosno, kjer so prihranki izjemni

S podobnim odlivom voznikov prek meje se srečujejo na Hrvaškem, kjer so poleg rasti cen goriv letos dobili tudi višji davek na dodano vrednost in trošarine, je poročal časnik Slobodna Dalmacija. Po njihovih navedbah predvsem prebivalci Slavonije in Dalmacije odhajajo po gorivo čez mejo na črpalke v Bosno in Hercegovino.

V Bosanskem Brodu (tik čez mejo s Hrvaško pri Slavonskem Brodu), kjer so cene ponavadi višje kot na mnogo drugih bencinskih črpalkah, je liter 95-oktanskega bencinskega goriva za približno tri kune oz. 40 evrskih centov cenejši kot na Hrvaškem.

Pri 50-litrski posodi za gorivo tako Hrvat čez mejo plača 150 kun oziroma 20 evrov manj kot doma. Po 22. uri, ko je mogoče gorivo dobiti na samopostrežni bencinski črpalki, cene goriv še dodatno padejo.

Za približno tretjino manjši je tam prihranek pri dizelskem gorivu.