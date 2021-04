Izjemna redkost: prototip lancie, ki je zapeljala med legende

To je komaj prototip lancie 037, pa tudi sicer so morali za pridobitev homologacije FIE izdelati le 200 primerkov serijskega avtomobila.

To je komaj prototip lancie 037, pa tudi sicer so morali za pridobitev homologacije FIE izdelati le 200 primerkov serijskega avtomobila. Foto: RM Sotheby's

Na dražbi bodo prodajali prvi razvojni prototip lancie 037 z začetka osemdesetih let. Cena športnega italijanskega avtomobila, predhodnika serijske lancie 037 stradale in reli dirkalnika skupine B, bo nedvomno vrtoglava.

Oznaka šasije SE 037-001 pove vse. To je bil prvi prototip tega znamenitega avtomobila Lancie, ki je bil osnova njihovega prvega reli avtomobila skupine B. Lastili so si ga pri Abarthu, kjer sta ga na stezi in v vetrnem predoru preizkušala Markku Alen in Giorgio Pianta. Leta 1982, ko je FIA že uveljavila razred skupine B, so to prvo 037 uporabili za ogled proge na makadamskem reliju Akropolis v Grčiji. Polepljena je bila v znamenite Martinijeve barve. Po tej dirki je avtomobil pristal v rokah Sergia Limoneja, takrat enega najpomembnejših inženirjev pri Fiatu in Abarthu.

Take okrogle zadnje luči je mogoče najti le na prototipu, na serijski 037 stradale pa ne. Foto: RM Sotheby's

To je torej prototip in zato ima na primer še okrogle zadnje luči. Te niso šle v serijsko proizvodnjo. Enako velja za nezaobljeno obliko sprednjih blatnikov. Celoten prototip je nekoliko manj uglajeno in natančno izdelan kot pravi serijski avtomobil, kakršne so morali izdelati za pridobitev homologacije FIE.

Primerki lancie 037 so že tako redki, saj so jih morali za to homologacijo v času skupine B izdelati vsega dvesto. Razvojni prototip bo še toliko bolj zanimiv za zbiratelje in vlagatelje. Pri dražbeni hiši RM Sotheby’s, kjer izklicne cene še niso objavili, ga bodo prodali sredi junija.

Sredinsko postavljeni dvolitrski štirivaljni motor še ni imel klasičnega turbinskega polnilnika. Foto: RM Sotheby's

Serijski avtomobil je poganjal dvolitrski sredinsko postavljeni bencinski motor s kompresorjem, ki je imel moč 153 kilovatov (205 "konjev") in 226 njutonmetrov navora. Skupno 3,9 metra dolga lancia je imela osnovno maso 1.170 kilogramov. V dirkalni različici je imela 037 maso pod eno tono, moč motorja pa so povečali na blizu 300 "konjev".

Lancia je leta 1983 s takim dirkalnikom osvojila naslov svetovne prvakinje v reliju med proizvajalci. Skupno so zmagali na šestih relijih, konec leta 1985 pa jo je zamenjala štirikolesno gnana lancia delta S4.

Foto: RM Sotheby's

Foto: RM Sotheby's

Foto: RM Sotheby's

Foto: RM Sotheby's

Foto: RM Sotheby's