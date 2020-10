Izgubil je črko X: kaj to pomeni v praksi?

Kot pravijo pri Oplu, so spremembe zunanjosti poskrbele za svež pridih, a bistvo prenove se skriva pod karoserijo. Crossland, zdaj brez dodatne črke X, je eden najpomembnejših modelov znamke, zato so pri Oplu poslušali kupce in s prenovo izboljšali predvsem vozne lastnosti in dodali nekaj varnostno-asistenčnih sistemov.

Opel se ni odločil za dolgotrajno napovedno kampanjo in ni več tednov zavlačeval razkritja prenovljenega crosslanda. Povsem nepričakovano so danes tako pokazali svojega najmanjšega križanca, ki je izgubil oznako X, dobil nov videz in izboljšave na vzmetenju. Na slovenska tla bo zapeljal do konca letošnjega leta.

Za zgled si je vzel mokko

Kot ponavadi prenova ni prinesla odločnih vizualnih sprememb. Crossland je povzel masko hladilnika in videz žarometov LED po novi Foto: Opel mokki, oblikovno pa so pri Oplu spremenili tudi sprednji odbijač in vanj dodali kontrastne srebrne vsadke. Na zadku so zdaj nameščeni nekoliko zatemnjeni zadnji žarometi LED in drugačen je odbijač.

V notranjosti je sprememb manj kot zunaj. Armaturna plošča in večopravilna enota ostajata enaki, a je na seznam dodatne opreme prišlo nekaj varnostnih elementov. Med njimi so tudi 180-stopinjska parkirna kamera, sistem za zaviranje v sili in sistem za prepoznavo pešcev.

Prvič tudi s ''terenskim'' sistemom intelligrip

Na začetku prihodnjega leta bo za crossland prvič na voljo sistem intelligrip. Ta, odvisno od pogojev pri vožnji, vozniku s pomočjo vrtljivega stikala na sredinski konzoli preprosto izbere ustrezen način nadzora oprijema. Glede na izbrani način elektronika v hipu prilagodi porazdelitev navora kolesom in nastavitve elektronskega programa za stabilnost (ESP).

Motorna paleta je enaka, vendar že dosega emisijske norme Euro 6D. Vstopna točka ostaja 1,2-litrski atmosferski bencinski motor z 61 oziroma 96 kilovati. Na dizelski strani je na voljo 1,5-litrski štirivaljnik z 81 in 88 kilovati.

Foto: Opel