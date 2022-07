Pretirano? Sto tisočakov za posebnega golfa 2. #foto

V Veliki Britaniji se je pojavil oglas za zelo redek volkswagen golf G60 limited, a mnogi so osupli nad zahtevano ceno – kupec zanj želi kar 80 tisoč funtov oziroma 96 tisoč evrov. Gre za 16. izdelani avto v omejeni seriji 71, prenovljen naj bi imel motor in notranjost, na njem pa je tudi nova barva.

Vseh 71 volkswagnov golf G60 limited so izdelali v Volkswagen Motorsportu. Avtomobil je imel štirikolesni pogon in motor z 210 "konji", kar je bilo takrat daleč največ v Volkswagnovi ponudbi in praktično dvakrat več, kot je imel "konjev" osnovni golf GTI. Motor je imel kar 252 njutonmetrov navora, zato so v G60 limited uporabili tudi štirikolesni pogon Syncro. Od 0 do 100 kilometrov na uro je po podatkih tovarne pospešil v nekaj več kot šestih sekundah.

Dobil je oštevilčeno ploščico, BBS-platišča in modro obrobo maske hladilnika

Limited se od preostalih vročih golfov loči po le dveh sprednjih okroglih žarometih in modri obrobi maske hladilnika. Tudi plastične obrobe so nekoliko širše, nameščena so bila namenska 15-palčna BBS platišča RM in nekaj modro obarvanih oznak. V notranjosti so bili sedeži oblečeni v usnje.

Cene teh golfov so bile že v preteklih letih visoke, a do zdaj zanj še nihče ni zahteval sto tisoč evrov. Kot pravijo pri 4 Star Classics, prek katerih poteka prodaja, ima avto novo barvo in oblazinjenje. Prenovljen naj bi bil tudi motor skupaj s kompresorjem, nameščen ima izpuh iz nerjavnega jekla. Prodaja še poteka, očitno pa ni veliko ljudi pripravljenih plačati takšne vsote za golfa druge generacije, pa čeprav gre za zelo redko izvedenko.

Foto: 4 Star Classics

Foto: 4 Star Classics

Foto: 4 Star Classics

Foto: 4 Star Classics