Izboljšali "raketo" iz Avstrije: na cesto že ta teden #foto

Ameriška gorska dirka Pikes Peak, ki jo prirejajo od leta 1916, je bila vselej prizorišče junaških voženj in tudi predstavitve modernih avtomobilskih tehnologij. Dvajset kilometrov dolga proga ima 156 zavojev, cilj pa je na nadmorski višini 4.302 metra.

Dirka bo tudi letos privabila veliko zanimivih avtomobilov. Med temi bo tudi električni supešportni kombi ford supervan, ki je zdaj pripravljen po različici 4.2.

Dumas ima na voljo kar 1.400 "konjev"

Z zmanjšanjem števila šestfaznih motorjev s štirih na tri in z uporabo ultrazmogljivih litij-polimernih celic NMC podjetja STARD so dosegli optimalno razmerje med močjo in maso. Pri tem so ohranili sistem pogona na vsa kolesa z enim motorjem, ki poganja sprednji kolesni par, in dvema motorjema za zadnjo os.

Supervan 4.2 ima na voljo več kot 1.050 kilovatov (1.400 "konjev") kombinirane moči, zato lahko izkoristi ves svoj potencial.

Za volanom bo sedel izkušeni francoski voznik Romain Dumas. Na dirki Pikes Peak bo Dumas vozil že osmič.

Fordov supervan je produkt skupnega razvoja Ford Performance in podjetja STARD iz Avstrije. Ta je del skupine Stohl Group, ki jo vodi nekdanji prvak v reliju Manfred Stohl.

