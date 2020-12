Iz virtualne na resnično progo formule 1 z modelom Porsche Taycan Turbo

Sodobna tehnologija demokratizira mnoga področja, ki so nam bila do zdaj povsem nedostopna. Eno izmed njih je tudi dinamična vožnja, pri kateri se izkušnja s pregretega asfalta seli v okolje štirih sten domačega ognjišča. Razvoj simulatorjev dirkanja v igrah danes sleherniku omogoča, da sede za volan sanjskega športnega avtomobila in zapelje krog po izbranem dirkališču s hitrostjo, ki predstavlja absolutni limit njegovih zmožnosti.

A kaj se zgodi, ko se izkušeni voznik iz virtualnega kokpita preseli v analogni svet in sede za volan glasnika nove ere športnih avtomobilov? Se kopica prevoženih kilometrov iz virtualnega sveta lahko prenese tudi v realnost? Prav to je izkusil eden izmed najboljših slovenskih voznikov v igri Gran Turismo Sport Luka Zavišič, ki je po dolgih urah treninga v virtualnem okolju na progi Red Bull Ring svoje izkušnje prenesel v resničnost z modelom Porsche Taycan Turbo.

Več tisoč kilometrov na virtualni progi, a tokrat je šlo zares

Mladi Izolčan se v virtualni vožnji v simulatorju uri že dobri dve desetletji. Vrhunskega voznika, pa naj dirka na virtualni ali resnični progi, označuje prav to: dolge dolge ure treninga in veliko prevoženih kilometrov, med katerimi vsak delček izbrane proge na dirkališču podrobno analizira in si vtisne v spomin vse še tako drobne, a za dobro odpeljan krog izjemno pomembne detajle.

Od ene informacije med vožnjo do aktiviranja vseh sil in čutil – to je poglavitna razlika v izkušnji med vožnjama v simulatorju in na resnični progi.

Kje zavirati, kje pospeševati, s kakšno taktiko se lotiti posameznega ovinka in kje so najboljše točke za prehitevanje – vse to so elementi dinamične vožnje na dirkališču, ki se med virtualnim in resničnim svetom niti malo ne razlikujejo. Še več, oba svetova sta si podobna in zato vsakomur omogočata, da si s pravo zavzetostjo nabere vse potrebno znanje in prav vsako progo preuči do te mere, da bi mu zavidal celo profesionalni voznik formule ena.