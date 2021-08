Iz Italije v Slovenijo pripeljali nov zanimiv avtomobil #foto

Citroen DS3 R3T sicer ni zadnji krik dirkalne avtomobilske tehnike, toda nedvomno hiter avtomobil s sprednjim pogonom in turbo motorjem bo dobrodošla popestritev slovenskega voznega parka. Ta dirkalnik je v Italiji vozil Andrea Zelati, z njim pa je odpeljal tudi štiri relije za svetovno prvenstvo, in sicer po dvakrat relija Monte Carlo in Sardinijo. Lani je na tem italijanskem otoku zmagal v svojem razredu, predlani pa postal v razredu R3 tudi prvak italijanskega državnega makadamskega prvenstva. Mimogrede, tak avtomobil je v pred leti v Sloveniji že vozil Grega Premrl.

Dva dirkalna citroena. Konec tedna bo C2-R2 počival, tega DS3 R3T pa čaka prvi preizkus na slovenskih dirkah. Foto: GMT

Dirkalnik je še vedno z italijansko registrsko oznako zdaj že v Sloveniji. Pripeljala ga je ekipa Gorana Čučiloviča, ki se prek podjetja GMT Avtodeli poskuša resneje udejaniti v slovenskem avtomobilskem športu.

Že ta konec tedna bo avtomobil na gorski dirki v Ilirski Bistrici vozil Mark Žgavec, trenutno vodilni v državnem prvenstvu v razvrstitvi do 23 let. Žgavec je letos sicer vozil citroena C2-R2, ga pred tedni na testu v Logatcu prevrnil na streho. Dirkalnik so sicer uspeli popraviti že do gorske dirke v Lučinah, zdaj pa bo Žgavec naslov prvaka proti Šembijam lovil s precej močnejšim Citroenovim dirkalnikom.

"Lanska okrnjena sezona je bila sploh moja prva. Letos sem yuga zamenjal za citroen C2-R2. Dobro sem se ujel z njim in tako lahko sezono začel precej suvereno. Sem na dobri poti do naslova državnega prvaka. Sezone pa še ni konec in razlika do drugouvrščenega ni prav velika. Veseli mi, da je na vsaki dirki vse več konkurence tudi med mladimi," pravi 20-letni Žgavec.

Dom novega citroena bodo vendarle reliji

Na septembrskem reliju v Novi Gorici bo ta dirkalnik kot predvozilo peljal Čučilovič s sovoznikom Bernardom Žgavcem, obenem pa se bo v sklopu tega programa na reli po dveh letih spet vrnil nekdanji državni prvak Aleks Humar. Vozil bo ford fiesto rally4, njegov sovoznik pa bo prvič prav Mark Žgavec.

Prevračanje s citroenom C2-R2 na streho v Logatcu. "Kakih deset metrov sem drsel po strehi. Bil sem le še potnik v avtomobilu, nič kaj prijeten občutek," se spominja Žgavec. Foto: GMT

"Dirkalnik DS3 bomo še pogosteje videli na slovenskih relijih," napoveduje Goran Čučilovič (na sredini). V vlogi predvozila tako tudi na septembrskem reliju v Novi Gorici. Foto: GMT