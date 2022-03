Iz hotela je tudi Slovenec videl posledice raketnega napada

Rado Raspet (drugi z desne) v družbi gostov FIA in princa Kalida Al Sauda, ki je gonilna sila avtomobilskega športa v Savdski Arabiji. Foto: osebni arhiv Pred dirko je na veliko cisterno goriva priletel izstrelek in povzročil eksplozijo, zaradi katere je bila izvedba dirke formule ena nekaj časa pod vprašajem. Po dolgem zasedanju voznikov in moštev so na podlagi varnostnega zagotovila organizatorjev dirko vendarle izpeljali.

"To ni bil jemenski prvi tovrstni napad. Večkrat napadajo, toda vselej le na poslovne, in ne civilne cilje. Nato so zagotovili, da med koncem tedna napadov ne bo več. Gonilna sila dirke je princ Kalid Al Saud in na podlagi njegovih zagotovil so nato vsi dali zeleno luč za dirko. Raketa je bila tako majhna, da je prestrezniki niso zaznali. Očitno so imeli srečo, da so zadeli rezervoar," je po vrnitvi z dirke povedal Rado Raspet, predsednik slovenske Zveze za avtošport AŠ2005 in od letos tudi član odbora WMSC (World Motor Sport Council) pri mednarodni avtomobilski zvezi FIA.

"Savdska Arabija ima 70 odstotkov prebivalcev, ki so mlajši od 30 let, zato se mora postopno odpirati svetu. Dirka formule ena jim veliko pomeni. Sprejeli so več kot 240 zakonov, da je tako dirko mogoče izpeljati. Zahodnjaki so lahko v majicah, tudi zahodnjakinje so lahko oblečene po lastni izbiri in podobno," je dodal Raspet.

Vodja Ferrarijeve ekipe Mattia Binotto je med najbolj zadovoljnimi z začetkom nove sezone F1. Foto: osebni arhiv

Svetovno prvenstvo formule ena ima različne partnerje in temu primerno morajo sprejemati tudi težke odločitve. Savdska Arabija, na primer, ni bila med državami, ki je obsodila ruski napad na Ukrajino. Njihova družba Aramco je drugi največji proizvajalec nafte na svetu in tudi eden največjih pokroviteljev formule ena.

Savdska Arabija je prepoved vožnje avtomobilov za ženske odpravila 24. junija leta 2018.

Zamrznjeni odnosi z Rusi

Za zdaj so zamrznjeni odnosi z Rusi, kjer je formula ena zadnja leta gostovala v Sočiju. Nekdanji šef formule ena Bernie Ecclestone je bil tam nekoč v zelo prijateljskih odnosih z Vladimirjem Putinom, ruski pokrovitelji so se v zadnjih nekaj letih začeli prebijati tudi v moštva formule ena. Najopazneje lani družba Uralkali, ki je finančno podprla moštvo Haas in priskrbela še dirkača Nikito Mazepina.

Po ruskem napadu na Ukrajino so nato vendarle odpovedali dirko v Sočiju, prav tako v formuli ena ni bilo več prostora za denar Uralkalija in Mazepinovo družino.

Razstreljeni rezervoar nafte je pripadal družbi Aramco, ki je drugi največji proizvajalec nafte na svetu. Foto: Reuters

Voditelji Savdske Arabije veliko vlagajo v avtomobilski šport. Poleg formule ena, ki bo tudi v prihodnje ostala v Džidi, gostijo tudi vztrajnostni reli Dakar. Foto: Reuters

Aseel Al Hamad se je dolgo borila za "avtomobilske" pravice žensk v Savdski Arabiji. Kot prva ženska je postala članica upravnega odbora Savdske avtomobilske zveze. Foto: Reuters

Rado Raspet in David Richards, ustanovitelj Prodriva. Oba sta bila letos izvoljena v WMSC. Foto: osebni arhiv

Pred dirko sta pozirala tudi Gordon Ramsey in pevka J Rey Soul. Foto: Reuters

Dirko so obiskali tudi člani zasedbe The Black Eyes Peas. Foto: Reuters