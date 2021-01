Iranci so pokazali svojo največjo vojaško ladjo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Makran je bil nekoč tanker, zdaj pa so ga predelali za uporabo v vojaške namene.

Makran je bil nekoč tanker, zdaj pa so ga predelali za uporabo v vojaške namene.

V času zaostrenih odnosov z ZDA in grozečih sankcij so Iranci prvič pokazali svojo največjo vojaško ladjo. To je nekdanji tanker, ki bo zdaj po potrebi ponujal logistično podporo.

Iranci so ladjo z imenom Makran pokazali med vajo izstrelitve raket kratkega dosega v Perzijskem zalivu. Makran je nekdanji tanker, ki pa so ga predelali za potrebe vojske, in ta ladja bo zdaj lahko v vojaških operacijah zagotavljala vso potrebno logistično podporo.

Ladja je dolga 228 metrov, široka je 42 metrov in visoka 21,5 metra.

Na morju lahko brez pristanka ostane skoraj tri leta

Na ladji bo prostora za šest ali sedem helikopterjev, poročajo iranski državni mediji. Poleg logistične podpore bo ladja ponujala tudi možnost izvajanja reševalnih akcij, izhodiščno točko posebnim enotam, to bo lahko tudi baza za hitre vojaške čolne in podobno.

Brez postanka v pristanišču lahko ladja na morju pluje skoraj tri leta.

Ladja in vojaška vaja sta sicer zadnji v vrsti potez, ki povečujejo napetosti med Iranom ter ZDA in njenimi zaveznicami. ZDA so se pred tremi leti umaknile iz jedrskega sporazuma z Iranom.