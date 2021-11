Ima potencial za Slovenijo? Ime, ki je polno nostalgije.

Citroen je na nekaterih evropskih trgih že začel prodajati svoj mestni električni avtomobil ami. Po Franciji so ga tako potrdili tudi v Veliki Britaniji, in to tako za potniško kot tudi posebno "tovorno" različico cargo. Majhen avtomobilček je namenjen izključno nalogam v mestu, kjer pa se s porastom najrazličnejših dostavnih služb povečuje tudi potreba po tovrstnih avtomobilih. Kar je bil nekoč smart fortwo, lahko danes v velikih mestih očitno postane tudi Citroenov najmanjši avtomobil. Britanci so jih v prvih dveh tednih sprejemanja naročil prodali več kot tisoč. V Franciji ami stane sedem tisoč evrov.

Oznaka ami je za Citroen seveda zelo nostalgična. Model ami so izdelovali med letoma 1961 in 1978, ko so na ceste poslali več kot 1,8 milijona primerkov tega takrat družinsko naravnanega avtomobila. Amije so izdelovali tudi v koprskem Cimosu, zato ima še danes na avtomobil nostalgične spomine mnogo Slovencev.

Nekdanje amije so izdelovali tudi v koprskem Cimosu. Foto: Wikimedia Commons

Ami je namenjen dvema potnikoma, ki sedita drug zraven drugega. Foto: Citroën

Ami je dolg 2,41 metra in širok 1,39 metra. Obračalni krog znaša 7,2 metra. V primeru dostavniške izvedbe prtljažni prostor meri do 400 litrov. Baterija ima kapaciteto 5,5 kilovatne ure, kar naj bi v mestu zadoščalo za 70 kilometrov dosega. Najvišja hitrost je omejena na 45 kilometrov na uro.

Kaj pa Slovenija? Potencial trga nakazuje Renaultov twizy.

Citroen v Sloveniji že nekaj let ne prodaja mestnega avtomobila C1, tudi za električnega amija za zdaj načrtov oziroma informacij o morebitnem prihodu še ni, so nam povedali pri slovenskem uvozniku francoske znamke. Na slovenskih cestah je sicer kot podobno vozilo že prisoten renault twizy. V primerjavi z njim je ami vendarle bolj klasičen avtomobil, saj bi twizyja lahko primerjali bolj s "pokritim skuterjem na štirih kolesih".

Renault je v Sloveniji prodal 47 twizyjev, toda le tri take, pri katerih je hitrost omejena na 45 kilometrov na uro.

Motor zanj je pred leti razvila šempetrska Letrika, ki jo je pozneje prevzel nemški Mahle.