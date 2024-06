Hyundai inster je 3,8 metra dolg električni avtomobil (širina 1,6 metra, medosje 2,58 metra), ki ga bodo iz Koreje pripeljali tudi v Evropo.

To ni avtomobil družine ioniq, saj gre za drugo generacijo v Koreji že znanega modela casper. Ta uporablja le bencinski motor. Za insterja pa so zasnovo podaljšali za 23 centimetrov (od tega 18 centimetrov na račun medosja) in mu dodali elektromotor z močjo 71 oziroma 84 kilovatov. Inster bo namreč na voljo v dveh različicah, ki se bosta razlikovali po kapaciteti baterije.

Foto: Hyundai

Poudarki električnega pogona:

Velikost baterije: 42 ali 49 kilovatnih ur (kWh)

Ocenjena poraba: 15 kWh na 100 km

Doseg: več kot 300 oziroma 355 kilometrov

Moč polnjenja AC: 11 kilovatov (kW)

Moč polnjenja DC: 85 kW

Cena dobrih 20 tisoč evrov?

Zadnjo klop je mogoče vzdolžno premikati, vse sedeže pa je mogoče zložiti v ravno dno. To velja tudi za vozniškega. Prostornina prtljažnika je 280 litrov, s pomikom klopi pa do 351 litrov. Hyundai stavi prav na prilagodljivost avtomobila in tudi dobro opremljenost tako z varnostnimi sistemi kot multimedijskimi storitvami.

Na trgu se bo inster uvrščal med avtomobile, kot sta dacia spring in novi citroën e-C3. Veliko bo odvisno od evropske cene insterja, ki še ni potrjena oziroma znana. Gibala naj bi se pri dobrih 20 tisoč evrih.

Foto: Hyundai

Foto: Hyundai

Foto: Hyundai

Foto: Hyundai