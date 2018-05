Huda nesreča in lamborghinija je prepolovilo #foto

Ta nesreča se je pripetila v ZDA, natančneje v Severni Virginiji. Voznik lamborghinija huracana je očitno vozil bistveno prehitro, izgubil je nadzor nad italijanskim superšportnikom in zaletel v betonski obcestni drog. Udarec je bil tako silovit, da je huracana razpolovilo.

Policija ni razkrila, s kakšno hitrostjo je huracan zadel ob betonski drog. Zadnji del se je po trku vnel, razbiti avtomobil pa so pogasili gasilci. Voznik se je iz nesreče izvlekel le z lažjimi telesnimi poškodbami.

From Gallows Road and International Drive overnight. Lamborghini hit a concrete light pole and was cut in half. The back end was on fire and quickly extinguished by the crew from Engine 413, Dunn Loring. One adult driver was treated for minor injuries by Medic 413. #fcfrd #news pic.twitter.com/vOG4o1Ovfo