GM ni več prvi: po 90 letih preobrat na avtotrgu v ZDA?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Leta 1931 je po prodaji avtomobilov v ZDA koncern General Motors (GM) prehitel Ford in vse od takrat je bil GM vodilno avtomobilsko ime na enem največjih svetovnih avtomobilskih trgov.

V prvih devetih mesecih pa je GM v ZDA prodal 1,78 milijona avtomobilov, kar je bilo nekaj več kot 80 tisoč vozil manj kot jih je v tem obdobju uspela prodati Toyota. V tretjem četrtletju je uspel GM prodati le slabih 447 tisoč avtomobilov, kar je zanje najslabše četrtletje v zadnjih desetih letih.

General Motorsu močno primanjkuje polprevodnikov

V tem četrtletju je prodaja padla za skoraj 33 odstotkov, na letni ravni pa ostaja praktično enaka kot lani. GM ima predvsem izrazite težave s pomanjkanjem polprevodnikov, a naj bi obseg proizvodnje v zadnjih mesecih leta vendarle izboljšali.

Lani je GM v ZDA prodal 2,55 milijona, Toyota pa 2,11 milijona avtomobilov. Obe strani poudarjata, da so prodajni rezultati do konca letošnjega septembra šele začasni in predvsem posledica anomalij pri dobavah.