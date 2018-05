Glasbenik zapeljal Fordov superšportnik v Amsterdam #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ford je s superšportnikom GT izdelal enega najvpadljivejših avtomobilov v svoji zgodovini, zato avto danes, ko so ga začeli pri Fordu dostavljati svojim kupcem, povsod poskrbi za precej vznemirjenja na cestah.

Eden najvpadljivejših avtomobilov

Tako je bilo tudi v Amsterdamu, kamor ga je pripeljal nizozemski glasbenik Nick van de Wall. Tam tega didžeja bolje poznajo pod vzdevkom Afrojack. Glasbo ustvarja od leta 2003 in od takrat je očitno zaslužil dovolj denarja za ta ekskluzivni Fordov avtomobil. V preteklosti si je lastil tudi že ferrarija 458 italia, ki pa ga je hitro razbil.

Forda poganja 3,5-litrski motor V6, ki zmore 482 kilovatov moči in 746 njutonmetrov navora. Do sto kilometrov na uro pospeši v manj kot treh sekundah in doseže najvišjo hitrost 348 kilometrov na uro.