Znamka DS Automobiles se je prvič od svoje ustanovitve junija 2014 odločila za prenovo enega svojih modelov in napovedala prihod vozila DS N°7, ki je naslednik modela DS7.

Foto: DS Automobiles Širina (1,90 metra) in višina (1,63 metra) ostajata nespremenjeni, dolžina pa se je skladno s tržnimi trendi nekoliko povečala na 4,66 metra. Skupnih sedem centimetrov razlike v primerjavi s predhodnim modelom je pravzaprav rezultat daljše medosne razdalje, ki s petimi dodatnimi centimetri zdaj znaša 2,79 metra in je v prid tako arhitekturni zgradbi vozila kot prostoru za potnike. DS N°7 ohranja eno glavnih prednosti modela DS 7: prostoren prtljažnik, prilagojen vsem potrebam večnamenskega SUV-ja - prtljažnik ponuja do 560 lirtov osnovnega prostora.

N°7 skladno s Stellantisovo politiko zagotavlja večenergijsko ponudbo, a je hitro jasno, da bo tehnično in izkustveno v ospredju predvsem električna različica. Njena alternativa je le še hibrid na osnovi bencinskega trivaljnika.

Velika baterija in nekaj novih funkcij za Stellantis

Električni N°7 prinaša visoko raven tehnične podpore za nemoteno uporabo tega električnega avtomobila. Baterija je velika in ima kapaciteto kar 97 kilovatnih ur (kWh), kar po standardu WLTP zagotavlja precej več kot 600 kilometrov dosega. Manjša baterija ima kapaciteto 73 kilovatnih ur.

Avtomobil ima možnost 22-kilovatnega polnilca AC (serijsko 11 kW) in tudi predgretja baterije za učinkovitejše polnjenje. Tega bo mogoče zagnati tudi ročno ali samodejno ob izbiru ustrezne polnilnice v navigaciji. Največja moč hitrega polnjenja DC bo 160 kilovatov. Nekaterih teh funkcij na sorodnih nepremijskih avtomobilih s platforme STLA medium še ne poznamo.

Moč električnega do 350, hibridnega do 145 “konjev”

V električni izvedbi so na voljo tri različice (od 230 do 350 “konjev”), najzmogljivejša ima dva elektromotorja in s tem štirikolesni pogon.

Alternativo predstavlja hibridna različica (skupna moč 145 “konjev”), ki kombinira 1,2-litrski trivaljni bencinski motor in elektromotor - ta je vgrajen v samodejni menjalnik z dvojno sklopko.

Več o avtomobilu takrat, ko pripelje v Slovenijo. Poudarek N°7 bo seveda na kakovostnih materalih, številnih podrobnostih, udobju in tudi občutku avantgardnosti - to so zaščitni znaki znamke DS znotraj Stellantisa.

