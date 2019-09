Francoski načrt: 500 evrov subvencije za e-kolo?

Francoske oblasti v najbolj poseljeni regiji Île-de-France, v katero spada tudi Pariz, razmišljajo o uvedbi nove subvencije. S petsto evri bi radi prihodnje leto nagradili vsakega kupca električnega kolesa in s tem povečali ozaveščenost in ljudi spodbudili, da namesto avtomobila za pot v mestu uporabijo električno kolo.

Septembra so v Parizu zagnali program daljšega najema električnih koles za 40 evrov na mesec. Nadgradnja tega programa bo petsto evrov subvencije pri nakupu električnega kolesa. Foto: Veligo

Tudi do polovice vrednosti kolesa

Kot je za lokalni časopis Le Parisien dejala Valerie Pécresse, predsednica lokalne prometne agencije Île-de-France Mobilités, je v obravnavo lokalnim oblastem poslala predlog o subvencioniranju električnih koles. Če bodo potrdili predlog, bodo lahko od februarja prihodnje leto vsi prebivalci pokrajine Île-de-France pri nakupu električnega kolesa prihranili petsto evrov.

Cena električnih koles se giblje od tisoč evrov dalje, tisti boljši pa so na prodaj za okoli dva tisoč evrov. Do subvencije pri nakupu bi bili upravičeni vsi prebivalci, neodvisno od finančnega statusa. ''Želim si, da bi imeli vsi prebivalci možnost enake električne mobilnosti in čistejši način prevoza, še posebej v manjših in srednje velikih območjih z veliko griči,'' je dejala Pécressejeva.

Foto: Veligo

Sočasno bodo zagnali testni program najema električnih koles

Začetek sovpada s koncem testnega programa Veligo, kjer je od septembra mogoča dolgoročna izposoja električnega kolesa. Vsak si lahko namreč električno kolo izposodi tudi do šest mesecev in pri tem plačuje le 40 evrov na mesec. Ta znesek lahko v polovičnem znesku poravna tudi podjetje, v katerem je najemnik zaposlen. Podoben program že imajo v Parizu, zdaj pa ga oblasti širijo na celotno pokrajino.

V Parizu imajo v programu na voljo deset tisoč električnih koles, v prihodnjih mesecih pa želijo to številko podvojiti. Do leta 2021 želijo v mestu potrojiti uporabo električnih koles, a vprašanje ostaja, ali bo petsto evrov subvencije ljudi spodbudilo k nakupu takšnega kolesa. V regiji Île-de-France namreč dnevno kolo za prevoz uporablja manj kot dva odstotka ljudi.