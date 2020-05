FOTO in VIDEO: Puma z nabrušenimi "kremplji" na slovenske ceste

V videu preverite vse, kar morate vedeti o novi Pumi, na fotografijah in v fotogaleriji pa, kako je Fordova novinka pozirala po različnih zelenih kotičkih naše prelepe Slovenije.

Fordovi zanesenjaki in tudi drugi avtomobilski navdušenci se zagotovo spominjate, da je znamka že imela model z imenom Puma. To je bila kupejska različica, od takrat pa je minilo že 21 let. Puma je v tem času nabrusila kremplje in se prelevila v majhnega križanca, po katerem bodo povpraševali tako dame, možje s sto in enim hobijem kot tudi starejši, ki v zrelem življenjskem obdobju uživajo aktivno življenje.

Preobrazba ji je brez dvoma dobro dela. Tokratna "izvedenka" stavi predvsem na odlične vozne lastnosti, praktičnost, vsestranskost, priročnost, pametno uporabljen prostor, tehnološko naprednost, prefinjen in učinkovit hibridni pogon ter sodoben dizajn s karizmatičnimi in aerodinamičnimi oblikami. Ford Puma je načrtovana za urbano, aktivno življenje posameznika ter vam pomaga kar najbolje izkoristiti hiter in dinamičen tempo sodobnega življenja. Izstopajo predvsem nekatere rešitve, funkcionalnosti, ob katerih se je smiselno vprašati: "Zakaj se tega avtomobilisti niso spomnili že prej?"

Ključen jeziček na tehtnici za slovenskega kupca? Vozne lastnosti, privlačna in mikavna podoba, združena s premišljeno funkcionalnostjo – s tem posebej opozarjamo na uporabnost in priročnost prtljažnika, ki zagotavlja vsestranskost na vsakem koraku. Več pa razkrivamo v priloženem videu in prispevku.

Foto: Davor Topler

Puma je plenila poglede starih in mladih

Kje začeti? Najbolje kar z zunanjostjo, dizajnom avtomobila, pri katerem so pri Fordu opravili zelo dobro delo. Ford Puma je zagotovo eden od lepše oblikovanih malih križancev, s katerim pri proizvajalcu odpirajo novo oblikovalsko poglavje. Velik korak naprej na področju zunanje oblike je še kako opazen.

Puma je videti samozavestno, všečno, kamor seže pogled in z različnih kotov. Odlikujejo jo elegantno-športni navdih, gospodovalna drža in čudovito izklesane, lepo zaobljene aerodinamične in karizmatične linije. Vozilo "na prvo žogo" igra na športna čustva, saj je oblika precej dinamična, vsekakor s precej več oblinami, kot jih izkazujejo številni tekmeci v najhitreje rastočem razredu malih mestnih terencev. Palec gor si zaslužijo na blatnike postavljeni žarometi, velike odprtine za kolesa, večja oddaljenost od tal, platišča iz lahke litine, dodatno zatemnjena stekla, spodnji del odbijačev in obrobe kolesnih lokov v barvi vozila, kromirana izpušna cev ter všečna oznaka ST-Line na boku vozila.

Nedvomno, Puma je fotogenična, vseeno pa smo mnenja – čeprav je videz resda subjektiven –, da je v resnici v živo videti še bolje. Posebej, ko se nastavlja sončnim žarkom. Najprej smo menili, da gre zgolj za naključno pozornost udeležencev v prometu, ki pa je sčasoma prerasla v pravilo. Pravilo, da je Puma v modri barvni obleki plenila poglede "starih" in mladih. Bežen pogled v vzvratna ogledala je razkril vračanje pogledov. Privzdignjen palec mladeničev na kolesih in skejtu v soseski je povedal svoje. Vozili smo urban, zapeljiv avto, ki bo hipoma našel prostor v srcih različnih starostnih skupin in profilov.

Hibridna tehnologija v koraku s časom

Ford Puma uteleša novo Fordovo smer in novo dobo čistejših hibridnih električnih vozil. Hibridna tehnologija sodeluje z večkrat nagrajenim litrskim trivaljnikom, natančneje, šestkrat nagrajenim motorjem leta EcoBoost z različico, ki premore 125 ali 155 "konjev". Mi smo preizkusili različico s 125 "konji", ki je odzivna, suverena in odločna. Zaradi integriranega zaganjalnika/generatorja je zagon Pume s pritiskom na gumb skoraj nezaznaven in neslišen. Toliko bolj že je po prvih metrih vožnje opazen igriv litrski trivaljni motor.

Tehnologija EcoBoost Hybrid uporablja majhen elektromotor in 48-voltno baterijo, ki je ni treba posebej polniti, saj se polni kar med vožnjo. Drugače povedano: to pomeni, da je zaganjalnik v isti sapi še generator, poganja ju baterija in hkrati deluje še kot motor. To prinaša dodatnih od 20 do 50 njutonmetrov navora, odvisno od motornih vrtljajev. Puma je sicer od eden prvih Fordovih avtomobilov, ki ponuja novo Fordovo 48-voltno blago hibridno arhitekturo. Inteligentni blagi hibridni sistem s samodejnim uravnavanjem nenehno nadzira način uporabe vozila, da presodi, kdaj in kako intenzivno naj polni akumulator za optimalno korist ter kdaj naj uporabi energijo, shranjeno v baterijskem akumulatorju.

Foto: Gašper Pirman

Blaga hibridna tehnologija tako zagotavlja dodatno podporo bencinskemu motorju, izjemno zmogljivost ob varčni porabi, znatno manjše izpuste CO2 v primerjavi z običajnimi motorji in dodatne in boljše pospeške. Pri pritisku na stopalko za plin v igro vstopi turbina in pospešek je presenetljivo hiter.

Kaj pa konkretna poraba? Puma napoveduje povprečno porabo, ki se giblje nekje med 5,5 in 6,2 l/km. Prvih 100 kilometrov kombinirane vožnje (mesto, avtocesta, regionalna cesta) smo, sodeč po prikazu na potovalnem računalniku, prevozili znotraj meja obljubljenega.

Ob začetku prodaje bo v Pumi na voljo litrski bencinski motor z dvema močema, prav tako bosta na voljo dve moči blagega hibridnega sklopa. Pri proizvajalcu napovedujejo, da bo dizelski motor na voljo prihodnje leto.

Foto: Davor Topler

Prefinjena kabina s panoramsko streho in dobrodošlim zimskim paketom

Spregovorimo o udobju notranjosti kabine, ki je obdana z elegantno obliko in prefinjenostjo usnjenega oblazinjenja. Udobno se sedi na sprednjih sedežih, dovolj prostorna, tako za glave kot tudi kolena odraslih potnikov, je tudi opcijsko zložljiva zadnja klop avtomobila. Celostno gledano je ergonomija v notranjosti dobra, sedeži pa odlično opravljajo svoje delo tudi pri hitrejši vožnji po ovinkasti cesti.

Ford Puma ST-Line je na voljo s panoramsko streho polne dolžine, ki povsem nadomesti streho iz jekla. Tako naravna svetloba preplavi kabino, da lahko uživate v svetli in zračni notranjosti. Sprednjo polovico strehe lahko s pomočjo elektrike dvignete ali pomaknete nazaj, senčnik polne dolžine pa vam omogoča, da se pri odprtem strešnem oknu prepustite svežemu zraku, obenem pa ste zaščiteni pred močnimi sončnimi žarki.

Foto: Davor Topler

ST-Line vključuje tudi zimski paket, ki pride do izraza v prehodnih in zimskih dneh ter vključuje ogrevana sedeža spredaj, ogrevan volanski obroč in ogrevano vetrobransko steklo z ogrevanimi šobami za pranje stekla.

Ford Puma je sicer opcijsko na voljo tudi s sedeži z masažo ledvenega predela, kar je prej izjema kot pravilo v tem razredu. Izberete pa lahko tudi sedežne prevleke sprednjih in zadnjih sedežev, ki jih je mogoče odstraniti in jih oprati v pralnem stroju. Da je postopek še preprostejši, so opremljene z zadrgo.

Zlata sredina digitalnih funkcionalnosti in fizičnih stikal

Pumo v notranjosti odlikuje zdravo razmerje med fizičnimi stikali in digitalnimi funkcionalnostmi. Raznoliki elementi so zasnovani tako, da je vaša vožnja kar najbolj lahkotna in prijetna. Na sredini armaturne plošče je osempalčni zaslon na dotik, ki deluje s sistemom Sync3. Ta vam omogoča, da ostanete povezani ter s preprostimi izgovorjenimi ukazi upravljate svoj telefon, glasbo in navigacijski sistem.

Izjemno nam je všeč tudi 12,3-palčni digitalni merilnik s kopico raznolikih, jasno izpisanih in preglednih podatkov, ki se brezhibno ujemajo z notranjostjo in omogočajo dober pregled nad specifikami vožnje. Informacije so prikazane z visoko ločljivostjo ter z intuitivnimi, lahko berljivimi simboli. Sami lahko izberete, katere informacije naj bodo prikazane, vključno z navigacijskimi opozorili, in programirate želene pripravljene prikaze za posamezne voznike. Vsa izkušnja v notranjosti je pohvalna, uporabna in prijazna do oči tudi v nočnem načinu z lično osvetljenimi elementi.

Foto: Gašper Pirman

Palec visoko gor dvigujemo polnilni blazinici za brezžično polnjenje pametnih telefonov. Ta omogoča resnično enostavno in nemoteče brezžično polnjenje mobilnega telefona, s katerim lahko voznik ostane vedno v stiku s svojim poslovnim in družabnim življenjem. Blazinica je tik pod instrumentno ploščo; polnjenje se začne samodejno, ko zazna združljivo napravo.

Opozoriti je treba še na dve dodatni USB-vtičnici, ki zaradi brezžičnega polnjenja ostaneta prosti, saj vozniku ni treba priklapljati kabla za polnjenje. Za boljšo uporabniško izkušnjo pa je mogoče osempalčni zaslon, občutljiv za dotik, povezati tudi s serijskima vmesnikoma Apple CarPlay in Android Auto. V modelu ST-Line so sicer serijsko vgrajeni tudi vrhunskimi zvočniki in avdiosistem B&O Play, s katerimi skladbe skladbe zvenijo kot v koncertni dvorani, v katero se prelevi kabina vozila.

Foto: Gašper Pirman

Vrhunska vozna dinamika po vaši meri

Fordova nova krasotica premore vrsto inovativnih funkcionalnosti, namenjenih izboljšanju užitka v vožnji, in impresiven nabor tehnologij za pomoč vozniku, ki skupaj pomagajo pri upravljanju pospeševanja, zaviranja in celo krmiljenja. Že pregovorno odlična Fordova vozna dinamika je prestavljena še stopnico višje.

Posebej je treba omeniti osebnega pomočnika pri vožnji Ford Co-Pilot360. Ta združuje različne tehnologije, ki se dopolnjujejo in poskrbijo, da je vožnja še udobnejša in prijetnejša. Tako aktivni tempomat samodejno prilagaja hitrost vožnje glede na vozilo, ki vozi pred vami. Sistem lahko celo prepozna znake z omejitvijo hitrosti in ustrezno prilagaja izbrano hitrost tempomata, da vozite v skladu s predpisi.

Foto: Davor Topler

Vozni izkušnji lahko vtisnete svoj pečat z izbiro voznih načinov, ki glede na vaš slog vožnje spremenijo Pumino odzivnost stopalke za pospeševanje, krmiljenje in celo prestavljanje za različne scenarije vožnje.

Na voljo je pet različnih voznih načinov: Normal, ECO, Sport, Slippery (spolzko) in Trail (kolovoz), ki uporabniku omogočajo uskladitev vozne izkušnje s podlago, vremenskimi in terenskimi pogoji. Obenem se spremeni prikaz ključnih informacij prek zgodaj omenjenega 12,3-palčnega digitalnega sklopa instrumentov, ki za posamezne izbrane vozne načine uporablja različne barvne tematike.

Sami smo največ preizkušali športni vozni način, ki se je z odzivno stopalko za plin in bolj trdnim volanom izkazal za zadetek v polno. Blage terenske apetite prav tako izjemno dobro zadovoljita načina slippery in trail, ki nekoliko prilagodita delovanje ESP in stopalko za plin. Po prevoženih več kot tristo kilometrih lahko brez slabe vesti rečemo, da gre za vozno izjemno dobrega križanca, ki se dobro počuti tako v mestu kot tudi na podeželju. Vozniku je sicer serijsko na voljo šeststopenjski ročni menjalnik, ki je optimalno prilagojen za preprostejše, natančnejše in tišje prestavljanje.

Foto: Davor Topler

Visoko zapisana tudi pri varnosti

Ford Puma spada med najvarnejše avtomobile v svojem razredu. To je potrdila tudi neodvisna organizacija za preverjanje varnosti s preizkusnimi trčenji Euro NCAP, ki je Ford Pumi podelila najvišjo varnostno oceno – pet zvezdic.

Fordovo novinko spremlja pester seznam najsodobnejših asistenčnih sistemov, tudi pri tem pa ima ključno vlogo sistem Co-Pilot360. Za varnost vas in drugih udeležencev v prometu je avtomobil opremljen z dovršenimi asistenčnimi tehnologijami: od opozarjanja na nevarnost naleta do pametnih sistemov, ki vam pomagajo ohraniti oprijem in stabilnost.

Foto: Gašper Pirman

Puma uporablja 12 ultrazvočnih senzorjev, tri radarje in dve kameri, ki so nameščeni na vseh straneh vozila, da s paleto tehnologij Ford Co-Pilot360 izboljšajo zaščito, vožnjo in parkiranje.

Ford Puma z opremo ST-Line med drugim ponuja: širokokotno kamero z vidnim poljem 180 stopinj za pomoč pri vzvratni vožnji ,

, sistem samodejnega zaviranja v sili ,

, sistem prepoznavanja prometnih znakov in zaznavanja pešcev,

sistem za preprečevanje trčenja, naleta ,

, opozorilo za vožnjo v napačno smer ,

, pomoč za ohranjanje voznega pasu ,

sistem za zaznavanje informacij v mrtvem kotu s prepoznavanjem prečnega prometa.

Z Megaboxom ste pripravljeni na različne dogodivščine

In končno smo prišli do Puminega prtljažnika s 401 oziroma 456 litri. Gre za največji prtljažnik v razredu, ki se odpira tako, da s ključem v žepu preprosto zamahnemo z nogo pod sredino zadnjega odbijača. Sistem omogoča dostop do prtljažnika tudi s polnimi rokami nakupovalnih vrečk, športne opreme ali z otrokom v naročju. Prtljažna vrata se bodo odprla ali zaprla, ne da bi se dotaknili česarkoli. Prtljažnik lahko sicer s ključem odprete in zaprete tudi, ko sedite v vozilu.

Ob odprtju najprej opazimo, da ima Ford Puma prilagodljivo zadnjo prtljažno polico, ki ni pritrjena na drugo vrsto sedežev in se dviga skupaj s prtljažnimi vrati, kar pomeni, da jo lahko postavite v položaj, ki omogoča prevoz večjih predmetov. Nato pa ...

Foto: Gašper Pirman

Funkcionalnost, o kateri smo na začetku besedila že govorili in spada v kategorijo: "Le zakaj se tega niso spomnili že prej?" V prtljažnem dnu ima Puma namreč 80-litrsko odprtino – "MegaBox", ki ima na dnu čep za izpust vode po čiščenju, če prevažamo različne umazane predmete. V umazani MegaBox preprosto nalijete vodo, podrgnete po stenah, odprete čep na dnu MegaBoxa in z vodo splaknete umazanijo stran. Vanj lahko postavimo pokončen kos prtljage ali tovora, drobnarije, odložimo mokre kose opreme, umazano športno opremo, blatne ribiške škornje, košaro za piknik ali pa ga napolnimo z ledom in hladimo pijačo. MegaBox je tako ali drugače pripravljen na različne dogodivščine.

Ta rešitev za prevoz sicer meri 764 mm v širino, 753 mm v dolžino in 306 mm v globino, v pokončnem položaju pa je vanj mogoče shraniti nestabilne predmete, visoke do 115 centimetrov – na primer rastline. Megabox je idealne velikosti, da sprejme dva letalska kovčka in uporabnost prtljažnika dvigne za nekaj ravni.

Za še več prostora lahko sicer zadnje sedeže za maksimalno vsestranskost deljeno preklopite v razmerju 60 : 40 in jih celo plosko zložite. Ko so sedeži v drugi vrsti plosko zloženi, je mogoče v prilagodljivem prtljažniku shraniti zaboj, dolg 112 cm, širok 97 cm in visok 43 cm. Med dodatno opremo za prevoz zajetnejših kosov lahko sicer izberete strešni prtljažnik in/ali zelo uporabno odstranljivo vlečno kljuko.