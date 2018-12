Ford v pokoj pošilja še družinskega C-max

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ford je že ob koncu julija namignil, da bi lahko na smetišče avtomobilske zgodovine poslali model C-max in njegovega večjega brata grand C-max. Američani so zdaj še uradno potrdili, da v obratu Saarlouis v Nemčiji ne bodo več izdelovali teh dveh avtomobilov.

Foto: Ford Več prostora za focusa

Kompaktna enoprostorca Ford izdeluje v nemškem obratu Saarlouis, kjer hkrati izdelujejo tudi novo generacijo focusa. Zaradi ukinitve proizvodnje družinskega C-maxa bodo morali Američani zmanjšati tudi število zaposlenih, s sindikatom se že pogovarjajo glede nadaljnjih ukrepov.

Razvoj in prilagoditev modela na nove emisijske standarde bi bila glede na padajoče prodajne številke po trditvah podjetja preprosto predraga, zato so se odločili, da bo odšel C-max v pokoj.

Ukinitev je posledica priljubljenosti športnih terencev

Enoprostorci trpijo in zaradi izjemne priljubljenosti športnih terencev so prodajne številke vsak mesec slabše. Poleg drugih proizvajalcev se je tudi Ford odločil, da bo ukinil slabše prodajane modele. C-max in grand C-max sta bila vedno v senci večjega brata S-maxa, njuna ukinitev pa bo po prvih neuradnih podatkih prinesla krčenje zaposlenih za približno 1.600 ljudi. Hkrati bodo v tovarni prešli s treh izmen na dve izmeni. V Saarlouisu, kjer je trenutno še zaposlenih 6.190 ljudi, bodo vsaj za zdaj izdelovali le še focusa.

Ker so pri Focusu pred kratkim ukinili tudi proizvodnjo najmanjšega družinskega enoprostorca B-maxa, sta družinam ostala na izbiro le še večja S-max in galaxy.