Nekoč je bil ford capri nekakšen nižjecenovni mustang za evropske kupce in bil je zelo uspešen model. Med letoma 1968 in 1986 jih je Ford v dveh generacijah prodal skoraj 1,9 milijona. Njegov oblikovalec je bil Philip Clark, ki je bil vključen tudi v oblikovanje mustanga. Capri je bil dvovratni kupe tipa fastaback.

Tehnična preslikava forda explorerja

Skoraj štirideset let pozneje capri spet živi. Po pričakovanju je tehnično novi capri preslikava nedavno razkritega explorerja, ki smo ga – resda še z nemškimi registracijami – že vozili tudi v Sloveniji. Capri je dolg 4,63 metra, širok je 1,9 metra in ima 2,76 metra medosne razdalje. Prostornina prtljažnika znaša od 627 do 1.510 litrov. Capri prihaja z Volkswagnove platforme MEB in zato je tudi z boka zelo podoben volkswagnu ID.5.

Baterije so tipa NCM, na voljo pa bodo s kapacitetama 77 ali 79 kilovatnih ur (kWh). Capri prihaja z enojnim elektromotorjem s pogonom na zadnji kolesi ali pa dvojnim elektromotorjem in štirikolesnim pogonom.

Pričakovano bo nekoliko dražji od explorerja

Moč pogona je tako 210 ali 250 kilovatov, poraba po WLTP pa od dobrih 13 do slabih 16 kWh na sto kilometrov. Pospešek do sto kilometrov na uro znaša 6,4 oziroma 5,3 sekunde, najvišja hitrost pa je pri obeh različicah 180 kilometrov na uro.

Moč polnjenja DC znaša do 185 kilovatov, tako kot pri explorerju bo tudi pri capriju toplotna črpalka le doplačljiva.

Ford bo caprija izdeloval na isti proizvodni liniji kot explorerja. Po predvidevanjih bo dve tretjini proizvodnje predstavljal explorer, capri pa zadnjo tretjino. To napoveduje višji prodajni potencial explorerja, ki bo v Sloveniji stal od 48.400 evrov naprej. Pri capriju cene še niso znane, predvidoma pa bodo rahlo višje. Fordova tovarna v Kolnu, kjer so zavoljo explorerja in caprija končali s proizvodnjo focusa, lahko letno izdela do 250 tisoč avtomobilov.

