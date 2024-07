Po modelu explorer bo Ford prek Volkswagnove platforme MEB na ceste poslal še en električni avtomobil. Gre za kupejevsko izvedbo explorerja, ki pa bo dobila pomenljivo ime capri. Gre za znan model iz Fordove zgodovine, ki so ga izdelovali med letoma 1968 in 1986. V dveh generacijah so jih izdelali skoraj 1,9 milijona. Njegov naslednik bo precej drugačen – in to ne le z vidika električnega pogona, drugačna bo tudi celotna karoserijska zasnova.

Sodeč po pozitivnem vtisu z električnim explorerjem lahko podobno pričakujemo tudi od caprija. Ford bo jutri popoldne predstavil podrobnosti novega vozila, tehnično pa bo zagotovo podoben explorerju.