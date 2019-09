Ferrari z najmočnejšim kabrioletom na svetu #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ferrari spet dviguje srčni utrip. Tokrat z modelom 812 GTS, ki je postal najmočnejši serijski kabriolet na svetu. Poganja ga atmosferski 6,5-litrski dvanajstvaljnik s 588 kilovati in 718 njutonmetri navora.

Prvi takšen ferrari po pol stoletja

812 GTS je prvi Ferrarijev serijski kabriolet z dvanajstvaljnim motorjem spredaj po več kot pol stoletja. Zadnji je bil v takšni pogonski kombinaciji leta 1969 model 365 GTS4, poznan pod imenom daytona spider. Najnovejši avto z logotipom vzpenjajočega se konja s pomočjo atmosferskega dvanajstvaljnika in 588 kilovatov do stotice pospeši v treh sekundah, doseže 200 kilometrov na uro v 8,3 sekunde in končno hitrost 340 kilometrov na uro.

V pol stoletja so sicer izdelali nekaj kabrioletov z dvanajstvaljnim motorjem spredaj, vendar so bili vsi del omejene serije. Z njimi ima skupen tudi način zapiranja/odpiranja strehe. Voznik jo lahko pospravi ali dvigne do hitrosti 45 kilometrov na uro, celoten postopek pa traja štirinajst sekund. Zadnje steklo se upravlja elektronsko. Spusti se ga lahko tudi, ko je streha zaprta.

