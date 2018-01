Ferrari po prvem SUV načrtuje še električnega superšportnika

Ferrari je lani predstavil model portofino, ki predstavlja vstopno točko v svet Ferrarijevih športnih avtomobilov. Foto: Ferrari

Dvig prodaje brez izgube ekskluzivnosti

Italijanski proizvajalec športnih vozil, ki se je ločil od skupine Fiat Chrysler Automobiles, se želi v prihodnosti širiti, povečati obseg proizvodnje, vendar ohraniti ekskluzivnost znamke. Na avtosalonu v Detroitu je Marchionne zbrani sedmi sili potrdil prihod športnega terenca, ki bo na ceste zapeljal leta 2019 ali 2020 in si v trenutku nadel naziv najhitrejšega SUV na svetu.

"Če bo kdaj izdelan električni superšportnik, bo to prvi naredil Ferrari. Ljudje so presenečeni, kaj so naredili pri Tesli s svojim superšportnikom. Ne želim zaničevati tega, kar je naredil Elon, toda mislim, da to lahko naredimo tudi mi," je še povedal Marchionne.

Električni ferrari bi pripomogel k večjim prodajnim številkam

Razvpiti izvršni predsednik je do zdaj v razvoj električnih in avtonomnih vozil vložili bistveno manj sredstev kot drugi tradicionalni proizvajalci. Namesto samostojnega razvoja se povezuje s podjetji, ki to počnejo namesto njih. Najprej mora skupina okrepiti položaj in status svojih znamk. "To delamo, ker moramo. Še nekaj dela imamo, novega ferrarija bomo predstavili v prvi polovici prihodnjega desetletja in bo vključeval hibridni pogon. Prehod na elektriko od tam naprej bo lahek."

To bo pravzaprav Marcionnejeva zadnja poteza za krmilom Ferrarija, ki želi na leto prodati več kot deset tisoč avtomobilov ter do leta 2022 dvigniti operativne prihodke na več kot dve milijardi evrov. Po več težkih letih zaradi počasnega razvoja alternativnih motorjev in novih tehnologij je po prepričanju zdaj prišel čas za premik v industriji. Kot je dejal v intervjuju, bo do leta 2025 manj kot polovica prodanih avtomobilov imela vgrajen motor na notranje zgorevanje, bencin in dizel pa bosta morala dati prednost hibridom, električnim avtomobilom in vodikovim gorivnim celicam. Proizvajalci imajo manj kot desetletje časa, da se preusmerijo in ohranijo svoj položaj.

Sergio Marchionne, izvršni predsednik skupine FCA in Ferrarija, je potrdil, da bo na ceste zapeljal prvi SUV, kmalu za njim pa še elektrificiran superšportnik. Foto: Reuters