Ferrari izbral Slovenijo: srečanje lastnikov na slovenski Obali

Kot so na družabnem omrežju Facebook zapisali pri Ferrari Club Italia, bodo v dogovoru s slovensko turistično organizacijo vsi udeleženci tega ekskluzivnega dogodka bivali v hotelu Kempinski v Portorožu ter 3., 4., in 5. septembra obiskali še Koper, Lipico, Piran in Izolo. Na Tartinijevem trgu se bo odvijala tudi razstava Concorso d'Eleganza.