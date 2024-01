Evropski Detroit: črna opozorila za Čehe in Slovake

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Češka in Slovaška

Češka in Slovaška sta se kot državi razdelili pred 31 leti, še vedno pa ju druži njuna odvisnost od avtomobilske industrije. Obe izdelata več avtomobilov na prebivalca kot katerakoli druga država na svetu. Kako dolgo bo njuno gospodarstvo še lahko trdno slonelo na avtomobilski industriji?

Njune avtomobilske tovarne zagotavljajo vsaj četrtino izvoza, v zadnjih 20 letih pa so bile z vidika Evrope tudi osnova nadpovprečne gospodarske rasti. Polovica slovaške industrijske proizvodnje prihaja iz avtomobilskega sveta. Kar 260 tisoč Slovakov je zaposlenih v štirih avtomobilskih tovarnah in njihovih 350 dobaviteljih, na Češkem so številke dvojne.

Dve osnovni grožnji: manj sestavnih delov in cenejši Kitajci

Elektromobilnost obe državi postavlja v težek položaj, kaže poročilo Bloomberga. Razloga sta v osnovi dva – električni avtomobil zahteva veliko manj (približno 90 odstotkov) sestavnih komponent in zato manj pogodb za dobavitelje. Drugi izziv so dobavitelji iz Kitajske, ki poslujejo po veliko nižjih cenah.

Svec Group je eden izmed slovaških dobaviteljev. Izpostavili so težavo, da morajo sami izpolnjevati okoljske zahteve Evropske unije, česar kitajskim tekmecem ni treba. "Mi niti materiala ne moremo kupiti po ceni, po kateri oni prodajo že končni proizvod," je za Bloomberg povedal ustanovitelj podjetja Lubomir Svec, čigar podjetje izdeluje stiskalnice za izdelavo karoserijskih delov vozil.

Podjetje Kongsberg Automotive, ki v osrednjem delu Slovaške izdeluje dele menjalnikov, je lani oktobra odpustilo 192 zaposlenih.

Sodeč po študiji Globseca bi lahko po najslabšem scenariju na Slovaškem brez zaposlitve ostalo 4,5 odstotka ljudi – to pomeni 85 tisoč zaposlenih.

Največji izzivi za dobavitelje, pri lovu na investicije uspešnejši Poljaki in Madžari

Volkswagen bo po letu 2025 na Slovaškem izdeloval električni športni terenec, Volvo bo v Košicah prav tako gradil novo tovarno in od leta 2026 tam izdeloval električna vozila. Bolj kot neposredna proizvodnja zato Čehe in Slovake skrbijo pogodbe za njihove številne dobavitelje, ki pa predstavljajo steber domačega gospodarstva.

Ključ bo tudi v iskanju novih investitorjev. Čehi in Slovaki poudarjajo, da se bodo tudi obstoječe tovarne vozil v prihodnje širile na tista področja, kjer bodo imeli možnost lokalizirane industrije dobaviteljev. Na tem področju obema državama postajata resna tekmeca tako Poljska kot Madžarska, ki jima je uspelo v zadnjem obdobju pridobiti mnogo pomembnih investicij. Madžari so na primer sklenili sodelovanje tako s kitajskim Niom za proizvodnjo postaj za menjavo baterij kakor tudi s podjetjem BYD za njihovo prvo evropsko tovarno avtomobilov.