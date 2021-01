Epidemija niža prodajo: ameriški ''mišičnjaki'' na tankem ledu

Preteklo leto ni bilo prijazno do avtomobilske industrije, saj so le redki proizvajalci obdržali raven iz preteklega leta. Zaradi epidemije so največji udarec občutili športni avtomobili, med njimi izstopa ameriška legenda chervolet camaro. V lanskem letu je General Motors prodal le 29.775 teh avtov, kar je skoraj 40-odstotni upad. Tudi dva največja tekmeca, dodge challenger in ford mustang, nista bila uspešna, a upad prodaje je bil bistveno manjši.

Še bolj kot občuten upad prodaje lahko General Motors boli predvsem to, da jih je prodajno premagal dodge challenger, ki je pravzaprav star že več kot desetletje. Prodali so jih 52.955, 13 odstotkov manj kot leto prej, a so v zadnjem četrtletju celo zaznali manjši dvig prodaje. Tudi najbolje prodajani ford mustang je doživel 15,7-odstotni upad prodaje, na koncu leta so prodali 62.090 avtov, kar pa je navsezadnje tudi znamenje za vodilne pri Fordu.

Življenjski cikel so podaljšali še za dve leti

Kako bo takšen upad vplival na odločitev, sprejeto pred kratkim, da se življenjski cikel camara podaljša do leta 2026, za zdaj še ni jasno. Vsekakor so vodilni pri General Motorsu pod velikim pritiskom, saj očitno camaro ne more slediti niti ostarelemu challengerju. Prodajno je bil v lanskem letu uspešnejši celo miniaturni model spark, prodali so jih 33.478. Med modeli General Motorsa je sicer več izgubil le buick enocre, njegova prodaja je upadla za katastrofalnih 59,2 odstotka.

Ali bo upad prodaje spremenil odločitev o prihodnosti camara, seveda za zdaj še ni znano. Prvotno naj bi ta ameriški športnik v pokoj odšel leta 2023, a so pred kratkim neuradno podaljšali ta cikel do leta 2026.

Kljub svoji starosti je dodge challenger prodajno kmalu premagal tudi mustanga. Foto: Dodge