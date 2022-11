Vrača se Bullitt: slavni filmski dvojec obuja legendarni film

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Steve McQueen je leta 1968 v filmu Bullitt igral neustrašnega detektiva, ki se s svojim fordom mustangom poda na epski avtomobilski beg in na koncu pobegne dvema morilcema v dodgeu chargerju. Očitno bo ta slavni film dobil novodobno nadaljevanje, slavnega detektiva bo upodobil Bradley Cooper, režijo bo prevzel Steven Spielberg. Oba pa naj bi bila tudi producenta pri filmu.

Novi Bullitt naj ne bi bil le novodobna predelava izvirnika, zamisel za nadaljevanje zgodbe pa naj bi Cooper in Spielberg dobila med zaprtjem v času epidemije novega koronavirusa. Scenarij bo napisal Josh Singer, ki je v preteklosti že sodeloval s Spielbergom, v prihajajočem filmu Maestro bo sodeloval tudi s Cooperjem kot z igralcem ter direktorjem.

Mustanga iz filma prodali za rekordno vsoto

Film Bullitt govori o detektivu policijske uprave San Francisca, ki varuje obveščevalca mafije, dokler ga najeti morilci ne ubijejo. Pravi vrhunec filma je podaljšan avtomobilski lov med McQueenom v temnozelenem fordu mustangu. Še danes gre za enega od najboljših filmskih avtomobilskih lovov, ki navdušuje ljubitelje filma in McQueena.

Za zdaj še ni znanih veliko informacij o tem, kdaj se bo snemanje začelo ali kdaj bo film prispel v kinematografe. So pa pred dvema letoma prodali izvirnega forda mustanga, ki ga je McQueen vozil v filmu. Zanj so iztržili 3,4 milijona dolarjev in s tem postavili rekord za najdražjega prodanega mustanga v zgodovini.