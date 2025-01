Pri Fordu še vedno držijo na trgu kultnega mustanga, ki je eden najbolj prepoznavnih modelov te ameriške znamke in zato pomemben del modelne palete, ki je vsaj v Evropi izgubila veliko pomembnih modelov (mondeo, fiesta, letos tudi focus).

Toda prodajne številke za mustanga niso spodbudne. Lani je Ford po celem svetu prodal 44 tisoč mustangov, kar je bil najslabši prodajni izkupiček mustanga v njegovi 60-letni zgodovini. Pred dvema letoma so prodali dobrih 47 tisoč mustangov, kar je bil do zdaj najslabši prodajni izkupiček. Prodaja mustanga sicer zadnja leta stalno pada, izjema je bilo z rahlim porastom le leto 2023.

Foto: Gašper Pirman

Uspešnejši od klasičnega mustanga je bil lani celo električni mustang mach e. Ta sicer z izjemo imena nima veliko skupnega s “pravim” mustangom. Ford je uspel z agresivno cenovno politiko (torej znižanimi cenami) prodati 51 tisoč električnih mustangov.

Ford je mustanga začel uradno prodajati 17. aprila leta 1964 in sicer na razstavi v New Yorku. Že prvo leto so jih prodali več kot 418 tisoč. V šestdesetih letih so skupno pri Fordu prodali že več kot deset milijonov mustangov.