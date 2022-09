Največja novost? Tak trik zna novi ford mustang V8.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sedma generacija ford mustanga ostaja na isti platformi kot do zdaj. Izboljšali so ji učinkovitost tako 2,3-litrskega štirivaljnika kot tudi petlitrskega motorja V8. Nekaj novosti je tudi pri infozabavnem vmesniku in postavitvi zaslonov v voznikovem prostoru.

Zanimiva novost za popestritev mustanga pa je možnost zagona motorja prek ključa. Kot obljubljajo pri Fordu, bo mogoče motor V8 zagnati na daljavo in prek ključa na daljavo z višanjem vrtljajev motorja tudi poskrbeti za pravi mali glasbeni “koncert”.

Mustanga sicer čaka še naprej srdit boj na avtomobilskem trgu, kjer prodaja klasičnih ameriških mišičnjakov že več let upada.

Foto: Ford