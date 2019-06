Eksplozija: blizu Osla razneslo polnilno postajo #foto

Eksplozija vodikove polnilne postaje pri Sandviku na Norveškem (blizu Osla) je bila zelo močna. Sprožila je varnostne blazine v bližnjih avtomobilih in povzročila zaporo bližnjega križišča cest E18 in E16. Po priporočilu gasilcev so postavili varnostno območje 500 metrov. V nesreči neposredno ni bil nihče poškodovan, nekaj ljudi pa je utrpelo udarce sproženih varnostnih blazin.

Toyota in Hyundai ustavila prodajo avtomobilov na vodikove gorivne celice

Vzrok požara in eksplozije za zdaj še ni znan. Lastnica polnilne postaje Uno-X je zaprla še svoji dve podobni polnilni postaji na Norveškem. Avtomobilski znamki Toyota in Hyundai sta prav tako ustavili prodajo svojih vozil s pogonom na vodikove gorivne celice, ki so jih sicer do zdaj prodali dokaj malo.

Tehnologija vodikovih gorivnih celic, ki med vožnjo proizvajajo električno energijo, se je zdela vprašljiva predvsem zaradi zelo drage polnilne infrastrukture. Tudi proizvajalci so se v zadnjem obdobju usmerili predvsem v klasični električni pogon, nesreča na Norveškem pa bo pokazala vpliv na prihodnje sprejemanje tega alternativnega pogonskega vira.