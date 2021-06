Eden od desetih: taka vrtoglava je lahko cena ferrarija

J50 sloni na modelu 488 spider, a ima drugačen videz in močnejši motor. Izdelali so le deset primerkov.

J50 sloni na modelu 488 spider, a ima drugačen videz in močnejši motor. Izdelali so le deset primerkov.

Pred štirimi leti je Ferrari praznoval petdesetletnico začetka prodaje v tej državi in ob tej priložnosti predstavil prav poseben model J50, ki so jih izdelali le deset. Ta pravzaprav sloni na modelu 488 spider, a ima drugačen videz in nekoliko močnejši 3,9-litrski osemvaljni turbo motor. Na presenečenje številnih zbirateljev se je eden od teh redkih ferrarijev pojavil med oglasi in ima ceno 398 milijonov jenov (2,99 milijona evrov).