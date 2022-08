Eden najbolj zaželenih modelov Audi Sport praznuje 20 let!

Oglasno sporočilo

Audi RS 6 letos praznuje častni jubilej 20 let. Audi RS 6 je eden najbolj priljubljenih in hkrati zaželenih modelov Audi Sport. V Sloveniji kot edini in ekskluzivni uradni trgovec za modele Audi Sport skrbi Porsche Verovškova, kjer boste tako našli najbolj zmogljive in športne modele.

Audi RS 6 letos praznuje častni jubilej 20 let – v tem času so bile predstavljene kar štiri izjemne generacije. Pri Porsche Verovškova modelu Audi RS 6 seveda z velikim veseljem čestitamo, saj je tudi na slovenskem trgu navdušil veliko število privržencev modelov Audi Sport! Prva generacija C5 je bila predstavljena leta 2002 z vrhunskim 4.2 V8 biturbo motorjem z močjo 331 kW in 450 KM za zmogljivosti od 0 do 100 km/h v le 4,7 s in nikoli si nismo predstavljali, kako uspešen bo postal ta model. Zdaj je v prodaji generacija C8 z motorjem 4.0 V8 biturbo z močjo 441 kW in 600 KM ter pospeškom od 0 do 100 km/h v le 3,6 s. Visoko zmogljiv športni avtomobil Audi RS 6 je v vseh generacijah zagotavljal brezkompromisen dizajn in visoko stopnjo uporabnosti pri vsakodnevnih vožnjah.

Audi RS 6 – katere so bile prednosti vseh generacij?

izjemni motorji s turbopolnilniki,

quattro štirikolesni pogon,

največja mera užitka v vožnji,

prednost v tehniki na vseh področjih,

Dynamic Ride Control v vseh generacijah ter

kombinacija zmogljivosti in funkcionalnosti.

Audi RS 6 - primerjava generacij (tehnični podatki, zmogljivosti)

Generacija Moč motorja (kW, KM) Zmogljivosti 0–100 km/h (s) Končna hitrost (km/h) Audi RS 6 C5 2002–2004 4.2 V8 biturbo 331, 450 4,7 250 Audi RS 6 C6 2008–2011 5.0 V10 biturbo 427, 580 4,5 274 (z dodatnim paketom) Audi RS 6 C7 2013–2018 4.0 V8 biturbo 412, 560 3,9 305 (z dodatnim paketom) Audi RS 6 C8 2020– 4.0 V8 biturbo 441, 600 3,6 305 (z dodatnim paketom)

EKSKLUZIVNO: Preverite intervju o zgodovini modela Audi RS 6 s strokovnjakom za Audi Sport gospodom Boštjanom Lovšinom, ki nam je zaupal tudi veliko novosti.

Letos Audi RS 6 praznuje jubilej 20 let. Kako vi gledate na to?

Menim, da je to pokazatelj, da je Audi RS 6 skozi vsa ta leta med kupci pridobil veliko privržencev Audi Sport, s tem da gre v vseh generacijah za izjemne kombinacije znamenite zmogljivosti in izjemne funkcionalnosti za vsak dan. To je seveda že od nekdaj osrednja značilnost modela RS 6. Tudi aktualni Audi RS 6 je z edinstveno široko karoserijsko zasnovo na svetovnem trgu vodilni v svojem segmentu. Velika posebnost je tudi ta, da je od prve generacije C5 do C8 zagotovljeno podvozje DRC (Dynamic Ride Control) z vrhunsko vozno dinamiko. Izjemno je tudi to, da je bencinski motor V8 še vedno aktualen, seveda pa je zadnja generacija C8 najboljša v vsem. (1)

Kateri so še preostali najbolj prodajani Audi modeli? Audi Q3

Audi A4

Audi Q5

Kaj je tisto najpomembnejše, kar je v vseh generacijah osvajalo kupce?

Vsekakor lahko tukaj izpostavim izjemno vsakodnevno uporabnost, neverjetno dirkaško športnost ter dinamičen in agresiven zunanji videz. Pri vseh generacijah modela RS 6 je osnovni koncept ostal enak. RS 6 tudi v konkurenčnem okolju še vedno pušča pečat in postavlja nove standarde. Audi RS 6 v vseh generacijah zagotavlja največji užitek v vožnji skupaj z najnovejšo in obenem najbolj natančno tehnologijo.

S čim je navduševala že prva generacija RS 6?

Kmalu po letu 2000 se v takratnem podjetju quattro GmbH (zdaj Audi Sport GmbH) začnejo spraševati, katero vozilo je po modelu RS 4 na vrsti za športno preobrazbo. Tako so se porodile prve ideje o novem Audi RS 6. Odločili so se za motor V8 za RS 6 z impresivno močjo 450 KM in 560 Nm navora. Prvič v modelu RS za menjavanje prestav skrbi avtomatski menjalnik, s katerim je hitrost 100 km/h mogoče doseči v 4,7 sekunde. Da bi RS 6 Avant in limuzina tudi pri vsakdanji vožnji navdušila z optimalnim ravnovesjem med udobjem in športnostjo, Audi prvič uporabi novo razvito podvozje DRC (Dynamic Ride Control). Tudi pri zunanji podobi prestavijo v višjo prestavo: avtomobil v dolžino in širino pridobi štiri centimetre. Novi odbijači, širši pragovi, usmernik zraka za Avant, markanten rob na zadku za limuzino, 18- oz. 19-palčna platišča in dve ovalni izpušni cevi pričajo o športnih ambicijah.

Vse modele RS 6 prve generacije (C5) so izdelovali na montažni liniji in tudi ročno. Pripravljeni so bili za vožnjo, a še zdaleč ne v končnem stanju. Manjkajo na primer dokončano podvozje, montažni deli, specifični za RS, in posamezni dekorativni elementi v notranjosti. Zato jih iz tovarne v Neckarsulmu prepeljejo v sosednjo halo. Tam sodelavci podjetja quattro GmbH v približno 15 urah na dvižni ploščadi dokončajo vsak posamezen primerek. C5 je do zdaj edini model RS 6, ki je tekmoval tudi kot dirkalnik. RS 6 Competition, ki ga je uporabila ekipa Champion Racing leta 2003 z Randyjem Pobstom za krmilom na tekmovanju SPEED GT World Challenge, deklasira konkurenco z enako velikimi motorji. Motor V8 biturbo, ki razvije 475 KM in je kombiniran z ročnim menjalnikom, takoj osvoji zmago. Ob izteku proizvodnje te serije ji pri quattro GmbH namenijo več moči in v ime dodajo besedo "plus". Moč motorja se poveča s 450 na 480 KM, navor pa ostane pri 560 Nm. Namesto 250 km/h je zdaj mogoče doseči največjo hitrost 280 km/h. Prej dodatna oprema je zdaj del serijske opreme.

Kaj slovenske kupce najbolj navdušuje pri trenutni generaciji?

V prvi vrsti slovenske kupce prepričajo videz vozila, izjemen občutek v vožnji, zmogljiv motor, uporabnost in prostornost. Četrta generacija modela RS 6 (C8) ostaja zvesta svojim predhodnikom. Štirje litri gibne prostornine, biturbo, 600 KM in zdaj 800 Nm navora. Prvič v svoji zgodovini ima vozilo podporo 48-voltnega blagega hibridnega sistema, ki še izboljša učinkovitost. Čeprav je RS 6 zadnje generacije nekoliko težji, pospeši do 100 km/h v ekspresnih 3,6 sekunde, za pospešek do 200 km/h pa potrebuje le 12 sekund. Nov sistem štirikolesnega krmiljenja izboljšuje stabilnost pri visokih hitrostih, ker se zadnji kolesi v takšni vozni situaciji obrneta v isto smer kot sprednji.

Le redki vedo, da ima najhitrejši A6 prvič tudi svojstven pokrov motornega prostora in da ima lahko zaradi vseh teh predelav matrične LED-žaromete z lasersko svetlobo. Širša in večja so tudi platišča in pnevmatike. 21-palčna dimenzija (275/35) je del serijske opreme, 22-palčna (285/30) pa je prvič na voljo kot dodatna oprema.

Kaj pa električni modeli? Kateri električni modeli Audi Sport so trenutno na voljo v Sloveniji?

Audi e-tron RS GT je prvi električni model, ki je pri nas v salonu Porsche Verovškova izjemno pridobil na priljubljenosti, kljub temu, da smo sprva mislili, da ne bo požel take priljubljenosti. Gre za izjemen električni športni model Audi Sport, ki zagotavlja veliko moči, vse od 350 kW oziroma 476 KM in do 440 kW oziroma 598 KM. Tudi doseg do 488 km po WLTP-standardu je visok. Največja kapaciteta baterije je 86 kWh. Sicer pa pri Audi ponudbi vozil opažamo, da trenutno najbolj priljubljen električni model Audi Q4 Sportback e-tron.

Kateri modeli Audi Sport so v Sloveniji najbolj zaželeni?

Vozila Audi Sport so edina, ki zagotavljajo občutek v vožnji, primerljiv z vznemirljivostjo motošporta. Zadnje čase kupci največ povprašujejo po modelu Audi RS3 Sportback in Audi RS3 limuzini ter seveda po modelu Audi RS6 Avant. Vse bolj priljubljen je tudi Audi RS Q3. Opazno pa je, da je v Sloveniji najbolj zaželen in najbolj prodajan vrhunski Audi RS6 Avant, ki res močno izstopa od drugih modelov Audi Sport s širšimi markantnimi odbijači in drugimi oblikovnimi značilnostmi, izjemnim 4,0-litrskim V8 bi-turbo motorjem z močjo 441 kW 600 KM in preostalimi dodatnimi vrhunskimi tehnologijami. Vse bolj zanimiv za kupce je tudi Audi RS Q3.

Se spomnite najbolj vročih modelov Audi Sport, ki ste jih v vseh letih prodali v Sloveniji?

V spominu mi je zagotovo ostala prav zadnja generacija model Audi RS6 C8 v barvi Audi exclusive v kombinaciji z usnjeno notranjostjo in konjak oblazinjenjem ter dodatnim Akrapovič športnim izpušnim sistemom. V spominu mi je ostal tudi najnovejši Audi RS 3 limuzina z veliko dodatne opreme in z oblazinjenjem v usnju s Kyalami zelenimi šivi in enako zunanjo barvo vozila, ki na cesti zares močno izstopa.

Kakšna je razlika med strankami v Nemčiji in Sloveniji? Kakšen je dobavni rok vozil Audi Sport?

Omenil bi, da je največja razlika v tem, da v Sloveniji vozila več kupujejo, v Nemčiji pa jih bolj najemajo. Vsaj take so moje osebne izkušnje s prodajo vozil. Če se vozila Audi Sport naroči ta trenutek, ga lahko kupci pričakujejo v sredini leta 2023, kar pomeni, da je dobavni rok približno 12 mesecev.

Znamka Audi Sport bo letos v Sloveniji ponovno prodala rekordno število vozil. Kako ste to dosegli?

Tako je, prodaja letos in v zadnjih letih je vsekakor nad pričakovanji! Prodaja raste iz leta v leto, to je v Sloveniji še najbolj opazno zaradi nižjega DMV pri nakupu. Vsa vozila Audi Sport imamo trenutno razprodana za eno leto vnaprej. Vsekakor je glavni razlog to, da Audi Sport v vsakem segmentu ponuja najbolj zmogljiva vozila – z izpopolnjenim dizajnom, najbolj inovativno tehnologijo in športnimi krmilnimi lastnostmi – ter s tem zagotavlja izjemno doživetje vožnje. (2)

