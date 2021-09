E-mobilnost kot del rešitve za boljši jutri

Oglasno sporočilo

Do leta 2030 zato na cestah pričakujemo že več kot 150 milijonov e-vozil, pravi Matej Grdadolnik, ki je v Siemensu Slovenija odgovoren za pametna omrežja in sisteme za distribucijo energije. A zgolj električna vozila niso dovolj, treba je zadostiti petim pogojem, v kratkem intervjuju pojasnjuje Grdadolnik in pri tem poudarja tudi vlogo podjetij.

Matej Grdadolnik je v Siemensu Slovenija odgovoren za pametna omrežja in sisteme za distribucijo energije.

Kakšen doseg ima za razogljičenje elektrifikacija mobilnosti?

Vemo, da moramo do leta 2050 nevtralizirati globalne izpuste toplogrednih plinov. Kljub temu mobilnost še vedno povzroča kar tretjino vse porabe energije in četrtino globalnih izpustov CO2. Če začnemo ukrepati zdaj, lahko z elektrifikacijo prometnega sektorja ključno vplivamo na potek podnebne krize. In če kaj, smo se v globalni pandemiji naučili, da sta hitro, odločno ukrepanje in natančna izvedba ključna in mogoča.

Marsikje po svetu neba več ne morejo videti in so maske nosili že dolgo pred pojavom epidemije covid-19.

Res je, v prvem valu omejitev javnega življenja, ki je bil radikalnejši, smo za trenutek uzrli, kako bi bil videti razogljičen svet. Se spomnite prizorov indijskih mest s čistim zrakom, ki so polnili naslovnice svetovnih medijev in zidove družbenih omrežij? Npr. New Delhi, ki običajno trpi zaradi najbolj onesnaženega zraka na svetu, je nenadoma uzrl modrino neba. Ljudje v Jalandaharju so prvič po desetletjih spet videli himalajske vrhove. In to samo zaradi nekaj dni omejitve prometa. No, tudi v Sloveniji smo po podatkih Arsa dihali čistejši zrak. Predstavljajte si, kaj bi lahko dosegli, če bi vse motorje z notranjim izgorevanjem zamenjali z električnimi vozili.

Dobra novica je, da e-mobilnost narašča. Pa se to dogaja dovolj hitro?

E-mobilnost narašča. Do leta 2030 naj bi po cestah vozilo že kar 150 milijonov e-vozil. Ni pa zgolj to ocenjeno število električnih vozil zadosten pogoj za dosego cilja.

Siemensova polnilnica SICHARGE CC AC22 omogoča pravično vzporedno polnjenje dveh električnih avtomobilov. Primerna je za javne in poljavne urbane površine.

Kateri so še drugi pogoji za to, da e-mobilnost postane del rešitve?

Kot poudarja Siemensov globalni vodja omrežja prihodnosti (Future Grid) Jean-Christoph Heyne, je ključnih pogojev pet.

Prvi je seveda dobavna veriga, ki je pomembna za zagotavljanje dostopnosti električnih vozil. Na trgu je vse več novih električnih vozil, kar gre pripisati pobudi avtomobilskih proizvajalcev.

Potrebujemo pa tudi ustrezne modele financiranja, ki bodo pomagali pri nakupu električnih vozil.

Tretji pogoj je ustrezna fizična infrastruktura: Polnilne postaje morajo biti na voljo in dostopne ter zagotavljati potrebno energijo. Zadostiti bodo morale potrebam zasebnih električnih vozil ter avtobusov, javnih in komercialnih voznih parkov.

Posledično bo nujno okrepiti električna omrežja, da bodo lahko zagotovila potrebno energijo za polnjenje ob največji porabi. Za učinkovito e-mobilnost je potreben tudi digitalni vmesnik, kar je četrti pogoj.

Električna vozila, polnilne postaje in električna omrežja morajo namreč med seboj komunicirati in tako omogočiti pametno polnjenje, optimizacijo omrežij in nižje skupne stroške. Ne nazadnje ali najprej pa potrebujemo kohezivno ureditev tega področja.

Polnilne postaje morajo biti na voljo in dostopne ter zagotavljati potrebno energijo.

Kako pomembno vlogo pa pri tem igrajo podjetja - kot uporabniki e-vozil in celo spodbujevalci e-mobilnosti?

Veliko vlogo. Podjetja imajo lahko na primer velik vpliv, če se odločijo elektrificirati ves svoj vozni park in kot pomemben vzvod za nadaljnje uvajanje električnih vozil svojim zaposlenim in strankam zagotovijo polnilno infrastrukturo. Marsikateri lastnik namreč nima svojega parkirnega mesta in/ali priložnosti za zasebno polnjenje. V mislih imam torej tako podjetja, kot je Siemens Slovenija, kjer bomo elektrificirali svoj vozni park in na naši lokaciji zagotovili dodatno polnilno infrastrukturo, na primer hotele, trgovska središča, tudi prodajalne električnih vozil. Verjamem, da bo to v prihodnosti opredeljevalo odnos in trdnost povezave med podjetji in potrošniki.

Naročnik oglasnega sporočila je Siemens Slovenija.