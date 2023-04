Dva meseca po pocenitvi: v Slovenijo vsaj 30 tovornjakov s teslami

Tesla model Y ni le najbolje prodajani električni avtomobil v Evropi in na celotnem trgu tudi na Norveškem, kjer ima letos 30-odstotni tržni delež, z naskokom najuspešnejši je tudi v Sloveniji. Tako je bilo že lani, pocenitve v začetku leta in predvsem cena za izhodiščni model v različici standard range pa so prodajo tega avtomobila še pospešile. Marčevske dobave so namreč delno posledica tudi naročil v januarju, ko je rok za dobavo teh avtomobilov najprej znašal dva meseca. Med vzroke prav gotovo sodi tudi dejstvo, da so s pocenitvami vse različice modela Y upravičene do subvencije, že od začetka leta so poslovni kupci električnih vozil upravičeni do odbitka DDV.

Tesla je v zadnjih mesecih občutno povečala proizvodnjo v svojih tovarnah, s čimer lahko pojasnjujemo tudi znižanje cen. Foto: Tesla

Vse vendarle ni tako preprosto. Po naših podatkih so lep del teh vozil registrirali v zadnjih dneh marca, kar kaže na že znano taktiko Tesle, ki se ob koncu vsakega tretjega meseca še posebej potrudi za dober četrtletni izplen. Na globalni ravni so v prvem četrtletju dosegli prodajni rekord, majhen delež tudi po zaslugi kupcev v Sloveniji. Zelo dober pokazatelj, ali je marčevska prodaja napoved takega trenda tudi za prihodnje, bo lahko pokazal že mesec april.

Marca je Tesla v Slovenijo pripeljala kar 224 avtomobilov modela Y, kar je na mesečni ravni, do zdaj, absolutni rekord in tudi najvišji mesečni izkupiček za katerikoli električni avtomobil. Ob koncu četrtletja je tak izkupiček delno posledica tudi težnje po kar največjem številu registracij v tem obdobju, zato bo zanimivo spremljati prodajne številke v naslednjih mesecih.

Tesla nudi model Y v treh različicah, vse tri pa so po januarskih pocenitvah upravičene tudi do subvencije Eko Sklada. Ta sicer deluje predvsem psihološko. Pomembnejši je odbitni DDV v primeru nakupa podjetij, kar pa velja tudi za druge električne avtomobile. Foto: Gašper Pirman

Četrtina prodanih v najcenejši različici

Tesla je v prvem četrtletju letošnjega leta v Sloveniji registrirala 323 vozil modela Y. Drugi najuspešnejši je volkswagnov ID.4 s 73 registracijami. V prvih treh mesecih tako nobenemu drugemu avtomobilu ni uspelo zbrati vsaj sto registracij. Skupno je do zdaj doseglo raven vsaj desetih registracij 20 avtomobilov.

Med dobavljenimi modeli Y v Sloveniji do meseca marca jih je bilo po naših podatkih več kot 60 v različici standard range, ki ima pogon na zadnji kolesi in tudi najnižjo ceno − tak avtomobil stane slabih 47 tisoč evrov. Največ prodanih je bilo še naprej v različici long range, in sicer okoli 130, ki je sedem tisoč evrov dražja.

Dvajset električnih avtomobilov z največ registracijami v Sloveniji (1. četrt. 2023):

JANUAR FEBRUAR MAREC SKUPAJ Tesla Model Y 26 73 224 323 Volkswagen ID.4. 27 18 28 73 Peugeot e-208 32 32 64 Tesla Model 3 13 19 31 63 Škoda Enyaq 21 10 28 59 Audi Q4 18 19 21 58 Cupra Born 17 22 14 53 Volkswagen ID.3 19 11 20 50 Dacia Spring 19 9 13 41 Volkswagen ID.5 14 9 12 35 Volkswagen ID.Buzz 22 1 6 29 Renault Megane 4 3 15 22 BMW i4 1 10 9 20 BMW iX1 3 2 13 18 BMW iX 9 3 4 16 Hyundai Ioniq 5 4 5 4 13 Opel Mokka e 2 2 9 13 Renault Twingo 2 4 6 12 Ford Mustang Mach-e 6 1 5 12 Mercedes EQA 3 1 7 11

vir: Sekcija vozil, Trgovinska zbornica Slovenije (statistika ne vključuje podatka za vozilo MG ZS EV).

Renault clio se bliža letošnji večji prenovi. V prvih treh mesecih je bil po registracijah novih avtomobilov najuspešnejši v Sloveniji. Foto: Gašper Pirman

MG je letos registriral že več kot 300 modelov ZS, a večinoma gre za zelo poceni bencinske različice tega avtomobila. Foto: Gregor Pavšič

Teslin model Y je na mesečni ravni zasedel tudi vrh celotne avtomobilske prodaje. Škoda je registrirala 190 modelov octavia, Volkswagen 136 taigov, MG 126 vozil ZS, Renault pa 129 capturjev. Na letni trimesečni ravni je na vrhu še naprej renault clio, tesla model Y je skupno na petem mestu. Nikoli do sedaj se električni avtomobil ni pojavil na vrhu slovenske avtomobilske letvice, in tudi ne kot mesečni avtomobilski prodajni prvak.

Tesla je ob tem prodala še 63 vozil modela 3. Skupno so se kot znamka prebili do slabih treh odstotkov tržnega deleža, kar jih postavlja v družbo BMW, Mercedesa, Audija in Citroena.

Prodajni rekord v luči proizvodnega mejnika tovarne v Berlinu

Zanimivo bo seveda spremljati prodajo v naslednjih mesecih, ki bo odražala naročila po januarskem "šoku" z nižanjem cen. Tesla je sicer v tovarni v Berlinu, kjer izdelujejo dve dražji različici modela Y, tisto začetno pa uvažajo iz Šanghaja, nedavno dosegla proizvodni mejnik pet tisoč avtomobilov na teden.

Avtomobili z največ registracijami v Sloveniji (1. četrt. 2023):

Prodaja 2022 Prodaja 2023 Renault Clio 500 561 Renault Captur 228 383 Toyota Corolla 155 342 Škoda Octavia 357 334 Tesla Model Y 69 323 Škoda Kamiq 242 317 Volkswagen T-roc 330 298 Fiat 500 165 287 Volkswagen Taigo 180 281 Volkswagen Tiguan 237 260 Dacia Sandero 268 254 Volkswagen T-cross 266 249 Kia Sportage 379 234 MG ZS EV 4 227 Dacia Duster 219 227 Hyundai Tucson 273 219 Škoda Kodiaq 253 211 Kia xCeed 229 205 Renault Austral 197 Peugeot 208 246 195

vir: Sekcija vozil, Trgovinska zbornica Slovenije