Kaj je prinesla pocenitev? Tesla z novim prodajnim rekordom.

Velika pocenitev Teslinih avtomobilov v začetku leta je dodobra pretresla avtomobilsko industrijo in predvsem na Kitajskem začela z več ukrepi na področju cen novih električnih avtomobilov. Elon Musk je v luči gospodarske recesije in rastočih obrestnih mer že napovedal, da bi lahko avtomobile še dodatno pocenili in to na račun manjših dobičkov za proizvajalca.

Štiriodstotna rast v primerjavi s prejšnjim četrtletjem

V prvih treh mesecih so pri Tesli izdelali 440 tisoč avtomobilov. To je bila zasluga predvsem rastoče proizvodnje v tovarni pri Berlinu. Kupcem so jih prodali oziroma dobavili 422.875, kar je bilo štiri odstotke več kot v prejšnjem četrtletju pred pocenitvami. V primerjavi z lanskim prvim četrtletjem je prodaja zrasla za 36 odstotkov.

Tesla bi po Muskovih ocenah letos lahko dosegla mejo dva milijona prodanih električnih avtomobilov. To bi bilo kar 52 odstotkov več od lanskega izkupička 1,3 milijona prodanih vozil.

V Sloveniji je treba trenutno za model Y, njihov najbolj priljubljen model, odšteti slabih 47 tisoč evrov. Model 3 je dva tisočaka cenejši.