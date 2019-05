Drzni Škodin direktor: to so naši načrti v Sloveniji

Škoda v zadnjih letih v Sloveniji podira prodajne rekorde in zadnjih deset let povečuje krog svojih kupcev. Za preporod so vsekakor ''krivi'' novi, sveži modeli, vendar ima pomembno vlogo tudi direktor znamke Peter Podlipny. Ta se veseli prihodnjih izzivov, ki jih prinašajo elektromobilnost, težave z dobavo in vse bolj striktne omejitve izpustov CO 2 .

Peter Podlipny je poskrbel za preporod znamke v Sloveniji. V zadnjih desetih letih so več kot podvojili prodajo in nadaljujejo rast. Foto: Jure Gregorčič

Iz devetega na tretje mesto

V zadnjih desetih letih je Škoda v Sloveniji več kot podvojila število prodanih avtomobilov. Če so leta 2009 še stopicali za največjimi z 2.506 prodanimi avtomobili, so leta 2018 s 7.294 prodanimi avtomobili postali tretja najbolje prodajana avtomobilska znamka pri nas. Velik del zaslug za ta uspeh ima tudi Peter Podlipny, ki s svojo ekipo išče nove načine, da bi češke avtomobile približali širši množici.

''Če pogledamo deset let nazaj, vidimo, da je bila Škoda racionalna odločitev. Poudarek je bil na prostornosti, torej veliko glasbe za Pri Škodi so zaključili tudi s prenovami prodajnih salonov. Kot zadnji je nastal povsem novi moderni salon AC Vrtač. Foto: AC Vrtač vložen denar. To so stvari, ki so ostale, vendar se je v zadnjih letih povečal čustven naboj. Avti so postali všečni, ljudje se z njimi radi pohvalijo. Zaznali smo trend, da se zelo veliko prodajajo bogato opremljene različice. Stopili smo tudi v segmente, kjer nas prej nikoli ni bilo. Pred desetimi leti smo imeli fabio, octavio in superba. Veliko se dogaja. Čas gre hitro naprej in ko dobimo vprašanja novinarjev, se šele zavemo, kaj vse smo naredili,'' nam je Podlipny povedal ob začetku prodaje nove scale.

''V Sloveniji je znamka podvojila prodajo. Z devetega mesta smo prišli na tretje mesto po prodaji. To se vidi na cestah, to je nekakšen 'perpetuum mobile'. Če znamka doseže kritično mejo, se vidi na cestah, parkiriščih in dobi tako imenovano sosedsko omejitev, potem prodaja lepo teče naprej.''

Težave s proizvodnjo bo odpravila nova tovarna

Na novinarski konferenci v novem prodajnem salonu AC Vrtač v Kranju so pri Škodi poudarili, da bi zlahka prodali več avtomobilov, če bi imeli na voljo višje kvote. V Škodi imajo namreč povsem zapolnjene proizvodne zmogljivosti, na letni ravni pa bi potrebovali še okoli 200 tisoč dodatnih avtomobilov, da bi zadostili povpraševanju.

Lani so v svojih čeških tovarnah v Mladi Boleslavi in Kvasinyju izdelali 886 tisoč avtomobilov, dobre tri odstotke več kot predlani. V Mladi Boleslavi so prejšnji mesec začeli izdelovati še novo scalo, kmalu pa se bo začela tudi proizvodnja novega majhnega športnega terenca kamiqa. ''O novi tovarni trenutno ne vem ničesar. Vem, kar preberem v medijih. Gre za temo zaupnega značaja, zato enostavno ne znam odgovoriti. Ne vemo niti, kako bo potekala logistika. Bodo iz tovarne avtomobile vozili na eno lokacijo ali bo dobava neposredna. Kaj bi tovarna v Srbiji prinesla, ne vem. Nimamo izkušenj s tem, saj tako rekoč vse avtomobile dobimo s čeških tovarn Mlada Boleslav in Kvasiny. Le model citigo dobivamo iz Bratislave, kar pa je tudi takoj za mejo.''

Tovarni Mlada Boleslav in Kvasiny sta glavni izdelovalki avtomobilov, ki jih Škoda prodaja v Sloveniji. Nova tovarna, kjerkoli že bo, bo vsekakor razbremenila pritisk in skrajšala časovne dobe. Foto: Škoda

V elektromobilnost takrat, ko bo razvoj dovolj daleč

Volkswagen pred tedni razkril svoj prvi namenski električni avtomobil in zanj pobral že več kot 10 tisoč naročil, Seat je na avtosalonu v Ženevi pokazal napoved bratskega modela el born, Škoda pa je letos v Ljubljano na ogled pripeljala koncept vision e, ki napoveduje prvi znamkin električni avtomobil za leto 2025. ''Elektromobilnost je stvar, ki je 'neizogibna'. Vložek podjetij in koncernov je prevelik, zato bo elektromobilnost del naše vsakdanjosti. Vendar se bo moralo spremeniti veliko stvari. Morda so proizvajalci že pripravljeni, vendar nismo mi. Spremeniti se mora infrastruktura in tudi kupci oziroma uporabniki še niso pripravljeni na takšno vrsto mobilnosti. Pri nas bomo začeli z elektriko prihodnje leto z modelom citigo, kasneje s priključnim hibridom superba in kasneje še octavie. Bolj resno se bo Škoda podala v elektromobilnost leta 2021 s prvim električnim modelom. Vendar govorimo o dosegu 500 kilometrov.''

''O nečem sem prepričan. Mi nismo pionirji, ki bi ustvarjali nove segmente ali prihajali z avti, ki spreminjajo igro. Ko pridemo mi v ta trend, pridemo tja z veliko količino in z avti, ki so dostopni za množice. Enako se bo zgodilo z elektromobilnostjo. Ko bo Škoda začela prodajati te avtomobile, bo že zelo resna zadeva, dostopna in za veliko množico kupcev."

Ambicije so velike

''Scala ima ambicije, da postane tretji ali četrti najbolje prodajani model za znamko. Če upoštevamo rapida in rapida spaceback, smo že naredili dober korak naprej. Podobna zgodba je bila pri superbu. Ko je prišel superb prejšnje generacije, je bil to previden korak, da se navadi znamka in kupci. Zdaj je nova generacija superba po passatu, z velikimi odstopanji proti drugim, zelo dobro prodajan avtomobil v segmentu. Podobno se lahko zgodi s scalo. Z njo bi lahko v prihodnje napadali drugo ali tretjo najbolje prodajano mesto v segmentu,'' je še zaključil Podlipny.

Ob prihodu scale smo se številni spraševali, ali bo dimenzijsko večja kombilimuzina poskrbela za interen dvoboj z zelo priljubljeno octavio. A je Podlipny hitro razblinil dvome: ''Ne bo težava, da bi si interno jemali kupce. Octavia je večja in zelo močno uveljavljena v karavanski različici in v segmentu službenih vozil. Sem brez skrbi. Scala je zaseben družinski avto, vsekakor pa je to začasno stanje. V prvi polovici prihodnjega leta se bomo pogovarjali o novi octavii, ki bo naredila dovolj veliko razliko med obema modeloma.''

S scalo imajo velike ambicije, zaradi številnih adutov pa bi lahko postala tretji ali četrti najbolje prodajani model pri znamki. Foto: Gašper Pirman