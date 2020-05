Drugi par oči: takšen nadzor vozil v mrtvem kotu ima Kia #foto

Sorento je prvi Kijin model v Evropi, ki bo dobil ta napredni asistenčni pripomoček. Do zdaj je sistem za nadzor vozil v mrtvem kotu deloval le kot opozorilna lučka v stranskih ogledalih. Voznik v sorentu bo lahko s pomočjo kamer na 12,3-palčnih digitalnih merilnikih pri vožnji po avtocesti pregledoval dogajanje za vozilom na obeh straneh.

Če je v mrtvem kotu vozilo, ga bo voznik lahko videl na zaslonu

Video v visoki ločljivosti se prikazuje na levi ali desni strani inštrumentne plošče TFT-LCD, ko voznik vklopi smerokaz in se v njegovem mrtvem kotu skriva vozilo. Video iz mrtvega kota takoj zavzame mesto na zaslonu merilnika hitrosti ali števca prevoženih kilometrov (oziroma merilnika hibridnega sistema pri hibridnih izvedenkah sorenta), hkrati pa še vedno kaže trenutno hitrost vozila. Video se prikazuje s pomočjo dveh širokokotnih in visokoločljivostnih kamer, ki sta v ohišju levega in desnega stranskega ogledala. Kameri omogočati širši zorni kot samega ogledala in tako vozniku ponujata precej boljši prikaz zadaj vozečega vozila.

Poleg vozil bo sistem zmožen prepoznati kolesarje ali druge ovire v mrtvem kotu. Foto: Kia

Del opcijskega paketa

Kijina tehnologija BVM bo na voljo kupcem sorenta v Evropi kot del paketa, v katerem so prikaz dogajanja okrog vozila, asistenčni sistem PCA za izogibanje trku med parkiranjem in tudi avdiosistem Bose. Ta paket bo evropskim kupcem na voljo v vozilih, ki so opremljena s funkcijo zaznave vozila v mrtvem kotu.