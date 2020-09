Dron nad Teslino tovarno pri Berlinu: napredek je osupljiv

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Številni ljubitelji znamke so dnevno na preži, kaj se dogaja v Nemčiji. Vse bolj navdušeni so nad hitrostjo gradnje nove gigatovarne, eden od njih pa je z dronom posnel tudi videoposnetek in prikazal, kako napreduje gradnja nekaterih ključnih delov.

Prvi avtomobili iz tovarne že poleti prihodnje leto

Čeprav so gradnjo nekoliko zamaknile pritožbe nekaterih lokalnih skupnosti in epidemija novega koronavirusa, Američani še vedno ostajajo pri začrtanih ciljih. Proizvodnjo bi tam radi začeli julija leta 2021. Ta datum tudi sovpada z začetkom prodaje novega modela Y v Evropi in tega bodo izdelovali prav v Nemčiji.

Teslina tovarna je v Nemčiji tudi predmet političnega obračunavanja med strankami, ki želijo spodbujati podjetništvo in Nemčijo prikazati kot privlačno za nove naložbe, ter okoljevarstvenimi skupinami.

Z novo tehnologijo bodo nižali proizvodne stroške

Z odprtjem nove tovarne bi se lahko stvari spremenile tudi za Teslo, saj bodo v njej prvič pričeli izdelovati avtomobile s posebnim inovativnim velikanskim strojem za vlivanje aluminija.

S tem strojem bodo pri Tesli močno poenostavili izdelavo karoserije, saj bodo kosi med seboj že povezani. Zdaj morajo vse sestavne dele karoserije med seboj variti in lepiti. Takšen proces že uporabljajo pri izdelavi modela Y v tovarni v Kaliforniji, število sestavnih delov karoserije pa se je iz številke 70 zmanjšalo na samo dva. S tem je proces izdelave cenejši, lažji in hitrejši.

S pomočjo takšnega načina izdelave avtomobila bi lahko pri Tesli tudi znižali ceno proizvodnje, zato bi lahko predstavili tudi cenejšo različico modela 3, ki se bo cenovno zoperstavila ID.3, e-208, e-corsi in drugim evropskim električnim avtomobilom.