Drastični ukrepi Nemcev: bencin in dizel bosta bistveno dražja

Nemci napovedujejo nove davke za starejša vozila, predvsem pa bolj obdavčeno (torej dražje) bencinsko in dizelsko gorivo.

Nemška vlada bo postopno povečala subvencije za nakup električnih avtomobilov in dodatno obdavčila ter podražila bencinsko in dizelsko gorivo. Polna posoda za gorivo bo sredi prihodnjega desetletja dražja za štiri do šest evrov. Nemški paket ukrepov za spodbudo elektromobilnosti je vreden 54 milijard evrov.

Nemčija je potrdila paket okoljevarstvenih ukrepov, s katerimi nameravajo do leta 2030 svoj letni izpust CO2 znižati za 300 milijonov ton. Ti vladni cilji so povezani tudi z direktivami Evropske unije. Kanclerka Angela Merkel je za leto 2030 na nemških cestah napovedala že milijon električnih in hibridnih avtomobilov, danes jih je šele 480 tisoč.

Nemška vlada mora do leta 2030 svoj letni izpust CO2 znižati za 300 milijonov ton. Foto: Reuters Subvencije bodo višje, bencin in dizel občutno dražja

Nov paket ukrepov kaže precejšnjo odločnost za doseganje takih ciljev, kar je tudi posledica vse številčnejših protestov v Nemčiji različnih okoljevarstvenih organizacij in rasti priljubljenosti stranke Zelenih.

Nemška vlada bo tako v znižanje toplogrednih izpustov vložila 54 milijard evrov. Leta 2023 bodo povečali subvencije za električna vozila s ceno do največ 40 tisoč evrov, na drugi strani pa nameravajo podražiti uporabo avtomobilov s klasičnimi bencinskimi in dizelskimi motorji. Nemci napovedujejo nove davke za starejša vozila, predvsem pa bolj obdavčeno (torej dražje) bencinsko in dizelsko gorivo. Merklova je te načrte predstavila po dolgotrajnih pogajanjih koalicijskih partnerjev.

Tega bodo podražili postopno. Sprva bo povprečna posoda za gorivo dražja za dober evro, kažejo zdajšnji izračuni analitikov Bloomberga. Leta 2026 se bo cena celotne posode za gorivo podražila za štiri do šest evrov.

Deutsche Bahn bo za razvoj železniške infrastrukture dobil milijardo evrov letno

Med ostalimi spodbudami velja omeniti dodatno obdavčitev letalskih kart in pocenitev vozovnic za vlake. Vlada bo državni železniški družbi Deutsche Bahn letno namenila dodatno milijardo evrov za izboljšavo lastne železniške infrastrukture in kakovosti javnega prometa.