Dramatične spremembe za novega ford focusa? #video

Ford se pospešeno pripravlja na lansiranje nove generacije focusa. Pred razkritjem, ki bo 10 aprila, so dvignili pričakovanja in s prvim video posnetkom pokazali marsikatero zanimivo podrobnost.

Novi ford focus med testiranji, ko je bil še zamaskiran. Foto: Ford

Uradni videoposnetek sicer ne razkriva veliko, vendar dovolj, da je vzbudil veliko zanimanja. Na njem so vidna nova platišča, a našo pozornost so ujeli novi žarometi, z novo obliko in drugačnimi dnevnimi lučmi v tehnologiji LED. Tudi pogled na zadek razkriva marsikaj, kjer vidimo širok napis focus čez celotna prtljažna vrata.

Podrobnosti niso velike, a če upoštevamo še prve uradne fotografije zamaskirane nove generacije lahko skupaj zložimo sliko. Obetajo se nam kar precej dramatične spremembe, razlika med novo in staro generacijo pa bo precejšnja.

Vse bo jasno 10 aprila

Ford načrtno ni nove generacije predstavil v Ženevi, ampak bodo svoj najpomembnejši model premierno predstavili na posebnem dogodku 10 aprila. Kot je že lansko leto razkril Jim Farley, vodja globalnih trgov za Ford se bo focus pomaknil navzgor po lestvici. Ker bo nekoliko dražji in bo nagovarjal zahtevnejše kupce bodo prodali manjše število avtomobilov, a bodo z različnimi paketi zadvoljili širši spekter kupcev. Poleg prestižne linije Vignale bo na voljo še terensko navdahnjeni Active.

Proizvodnja bo stekla v drugi polovici letošnjega leta, prve primerke pa lahko pričakujemo na cesta ob koncu letošnjega ali na začetku prihodnjega leta.

